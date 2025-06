Trump a Putin: "Não preciso de ajuda com o Irã, preciso de ajuda contigo"

© Getty Images/Beata Zawrzel/NurPhoto

Donald Trump revelou, nesta quarta-feira, uma troca inusitada com seu homólogo russo: ao lhe ser oferecida ajuda para mediar o conflito entre Irã e Israel, o republicano não só recusou, como ainda respondeu de forma ousada.

Vale lembrar que o presidente dos Estados Unidos participa hoje do segundo dia da cúpula da OTAN — que está discutindo um aumento nos investimentos em Defesa.

Durante a viagem até Haia, nos Países Baixos, Trump foi questionado por jornalistas sobre os conflitos em andamento, especialmente sobre a possibilidade de se encontrar com Volodymyr Zelensky ao longo do dia e sua posição em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Em resposta, o ex-presidente norte-americano revelou que, nos últimos dias, recebeu uma ligação de Vladimir Putin, na qual o presidente russo teria perguntado se poderia ajudar na mediação do conflito entre Israel e Irã.

“Ele me perguntou se eu precisava de ajuda com o Irã, e eu disse: ‘Não, não preciso de ajuda com o Irã. Preciso é de ajuda com você’”, relatou Trump, acrescentando ainda que “é uma pena” o conflito entre os dois países do leste europeu, que só na semana passada resultou na morte de milhares de soldados.

“Esse conflito não teria acontecido se eu fosse presidente [na época]”, afirmou também.

Confirmado encontro entre Trump e Zelensky

Foi confirmado que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai se encontrar hoje com Donald Trump, durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Uma fonte da Presidência ucraniana informou à AFP que a reunião deve começar por volta das 13h (horário local) — 12h em Lisboa.

Zelensky deve pedir a Washington o aumento das sanções contra Moscou, além de solicitar a aquisição de mais armamentos dos Estados Unidos.

Esse será o primeiro encontro formal entre os dois desde que Zelensky esteve na Casa Branca, em fevereiro.

Reunião da OTAN em Haia

Os chefes de Estado e de governo dos 32 países membros da OTAN se reúnem hoje em Haia para firmar um acordo de investimentos para a próxima década. O plano deve estabelecer como meta o uso de 5% do PIB nacional em defesa — sendo 3,5% em investimentos diretos e 1,5% em projetos civis com possível uso militar.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, já declarou que não ultrapassará 2,1% do PIB, mas o holandês Mark Rutte afirmou que não haverá exceções para nenhum país.

Questionado sobre a participação de Donald Trump na cúpula, o secretário-geral da OTAN disse que a Aliança vive “o seu momento mais relevante desde a queda do Muro de Berlim” e que, sob a liderança do republicano, a organização avançou mais do que sob o comando do democrata Joe Biden.

Trump é um crítico ferrenho da OTAN e frequentemente acusa os demais países-membros de investirem pouco na organização político-militar.

Na terça-feira, antes de embarcar para Haia, Trump divulgou uma mensagem de texto enviada por Mark Rutte, na qual o primeiro-ministro holandês expressava gratidão pela forma como o presidente norte-americano teria resolvido o conflito entre Israel e Irã — após bombardeios no fim de semana, ordenados por Washington — e afirmava que os países da OTAN agora vão “pagar o que é justo”.

Leia Também: Netanyahu fala em "vitória histórica" com ajuda de "amigo" Donald Trump