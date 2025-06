Professora é detida por enviar fotos explícitas a aluno de 14 anos

© Facebook/Chemung County

Uma professora de 22 anos chocou a comunidade escolar para a qual trabalhava, em Nova York, nos EUA, depois de ter enviado fotografias de teor sexual explícito a um aluno de apenas 14 anos.

Anamaria Milazzo é a protagonista do escândalo na comunidade de Chemung County.

Numa publicação feita na página de Facebook da polícia local, e onde se detalha o caso da detenção, afirma-se que as autoridades "receberam uma queixa de que Milazzo enviou conteúdos impróprios a um menor".

"Durante a investigação, a Divisão Criminal soube que durante um período de três meses, Milazzo enviou fotos suas nua para um rapaz de 14 anos". acrescenta.

A investigação foi desencadeada depois das autoridades terem recebido uma denúncia, feita por um profissional da mesma instituição escolar, afirmando que suspeitava de comportamentos inapropriados protagonizados pela jovem professora.

Uma vez compiladas todas as provas digitais, a polícia deteve a mulher no último dia 16 de junho.

Anamaria Milazzo era funcionária do Serviços de Apoio Educacional, gabinete que presta apoio em termos de liderança e responde às necessidades dos alunos do distrito escolar, explica a Fox News.

O gabinete em causa, contactado pela mídia, disse que a suspeita já não era sua funcionária, não prestando mais esclarecimentos sobre o assunto. Sobre a identidade da vítima nada se sabe até ao momento.

A professora foi detida mas libertada pouco depois, sem fiança. Ela enfrenta duas acusações, uma por difusão de material indecente a menores e uma infração por ter posto em perigo o bem-estar de um menor.

A mulher está obrigada a comparecer no tribunal de Wellsbirg, onde se desenvolverá o processo judicial.

Relações entre alunos e professores marcam os EUA

O caso de Anamaria não é único e pode dizer-se, aliás, que é apenas uma numa longa lista de situações semelhantes em que se reportam casos em que professoras se envolvem intimamente com alunos mais novos.

Em abril deste ano, por exemplo, uma professora de uma escola de rapazes do Ohio, nos EUA, foi acusada de abuso sexual, depois de ter-se descoberto que mantinha uma relação amorosa com um aluno de 17 anos, a quem chegou a enviar imagens sexualmente explícitas. Emily Nutley foi despedida assim que a relação, que tinha tido início em 2023, foi descoberta.

Já no final do ano passado, uma professora de uma escola primária do Wisconsin teria, supostamente, enviado milhares de mensagens sexualmente explícitas a um aluno com 11 anos. Madison Bergmann, de 24 anos, foi detida em maio após ter começado uma relação com o menor, três meses antes do seu próprio casamento. O crime foi denunciado à polícia pelo diretor da escola que reportou a conduta imprópria entre a docente e o aluno do 5.º ano.

