Trump compara ataque no Irã a Hiroshima e Nagasaki: "A mesma coisa"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou nesta quarta-feira os ataques realizados contra instalações nucleares do Irã às bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, “foi essencialmente a mesma coisa”.

“Não quero usar o exemplo de Hiroshima, não quero usar o exemplo de Nagasaki, mas foi essencialmente a mesma coisa — acabou com uma guerra”, disse Trump durante a cúpula da OTAN, em Haia, referindo-se de forma simplista à rendição do Japão em 1945, que pôs fim ao conflito mundial.

Trump acrescentou:

“Isso encerrou a guerra. Se não tivéssemos destruído [as instalações nucleares], eles ainda estariam lutando agora.”

Apesar da declaração, o presidente reconheceu que os dados que se seguiram aos ataques às instalações nucleares iranianas ainda são inconclusivos. No entanto, afirmou que os danos podem ter sido graves:

“Os serviços de inteligência foram muito inconclusivos. Dizem que não sabemos. Os danos podem ter sido muito graves. É isso que os serviços sugerem”, afirmou. “Foi algo muito sério. Houve destruição”, completou.

Trump também alertou que “a última coisa que o Irã quer fazer agora é enriquecer qualquer coisa [referindo-se ao urânio]”, e garantiu que os Estados Unidos não permitirão que isso aconteça:

“Acredito que foi uma obliteração total. Acredito que eles não tiveram chance de fazer nada, porque agimos rápido. É difícil remover esse tipo de material — muito difícil e muito perigoso.”

Apesar do contexto de tensão, Trump declarou estar “muito orgulhoso” de Israel e do Irã pelo acordo de cessar-fogo alcançado, que segundo ele, “está funcionando muito bem”.



Investigação e críticas à imprensa

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que o FBI está investigando o vazamento de informações preliminares e confirmou que os danos às instalações nucleares iranianas foram de moderados a graves.

Trump, por sua vez, usou sua rede social, a Truth Social, para acusar a CNN e o The New York Times de “deturparem” os ataques. Segundo os veículos, um relatório preliminar da inteligência norte-americana indicava que o programa nuclear iraniano teria sido apenas temporariamente atrasado — por alguns meses — e que apenas parte do material nuclear teria sido destruído.

“Fake news da CNN, junto com o fracassado The New York Times, tentam desvalorizar um dos ataques militares mais bem-sucedidos da história — as instalações nucleares do Irã foram completamente destruídas”, escreveu Trump.



Cessar-fogo entre Israel e Irã

O cessar-fogo entre Israel e o Irã teve um início instável, com ambos os lados trocando ataques na última terça-feira. Trump demonstrou irritação com Tel Aviv, que, segundo ele, “começou a lançar bombas” logo após as negociações:

“Basicamente, temos dois países que estão em guerra há tanto tempo e com tanta intensidade, que nem sabem mais o que estão fazendo”, disse o presidente ao deixar a Casa Branca.

Após uma conversa entre Benjamin Netanyahu e Trump, Israel anunciou a suspensão dos ataques contra o Irã. Desde então, o cessar-fogo parece estar sendo respeitado, com ambos os lados afirmando que o acordo será mantido enquanto a outra parte também o fizer.

