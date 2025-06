FBI intensifica esforços contra terrorismo após ataques entre EUA e Irã

© Getty Images

O FBI redirecionou recursos para combater ameaças terroristas após os Estados Unidos realizarem ataques contra três instalações nucleares iranianas no último fim de semana, seguidos de uma retaliação iraniana a uma base aérea americana no Catar. Um memorando enviado a diretores de escritórios do FBI orienta foco em ameaças terroristas, incluindo em território doméstico. O documento destaca como prioridade investigar e interromper redes financeiras e operacionais ligadas ao Irã e seus aliados, além de ações contra grupos responsáveis por ataques a cidadãos americanos e operações de hacking.

Paralelamente, surgiram reclamações internas no FBI sobre agentes sendo desviados de tarefas de contraterrorismo para priorizar prisões de imigrantes, sob pressão do governo Trump. Um porta-voz do FBI afirmou que a agência avalia constantemente suas prioridades para responder às ameaças mais urgentes à segurança nacional. O presidente Donald Trump tem intensificado ações contra imigração ilegal, incluindo deportações rápidas com base na Lei de Inimigos Estrangeiros e o envio de militares para reforçar ações em Los Angeles.

Preocupações com terrorismo aumentaram após um alerta do Sistema Nacional de Consultoria de Terrorismo dos EUA, indicando um ambiente de “ameaça elevada” devido ao conflito Irã-Israel. O alerta apontou que ataques recentes em território americano foram motivados por sentimentos antissemitas ou anti-Israel e que a continuidade dos conflitos poderia inspirar novos ataques.

O conflito começou com ataques israelenses a instalações nucleares e alvos militares no Irã, seguidos por contra-ataques de mísseis iranianos. Em resposta, os EUA realizaram a operação “Midnight Hammer”, visando enfraquecer o programa nuclear iraniano. Apesar da retaliação do Irã à base Al Udeid no Catar, nenhum americano ou qatari foi ferido. Após 12 dias de confrontos e centenas de mortes, um cessar-fogo mediado pelos EUA entre Israel e Irã parece estar sendo respeitado, trazendo uma pausa nas hostilidades.

