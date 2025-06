Brasileiro é condenado por matar adolescente com espada em Londres

© Reprodução

O brasileiro Marcus Arduini Monzo foi condenado nesta quarta-feira (25) pelo assassinato de Daniel Anjorin, um adolescente britânico de 14 anos com uma espada de samurai em Hainault, Londres. O crime ocorreu no ano passado.

Monzo, que é ex-motorista de entregas da Amazon feriu mortalmente o adolescente enquanto ele caminhava para a escola e atacou outras pessoas, incluindo policiais com uma espada samurai. O ataque todo teve duração de cerca de 20 minutos, conforme relatou a imprensa local.

De acordo com o The Sun, a defesa alegou durante o tribunal que o brasileiro sofria alucinações e acreditava estar vivendo "Jogos Vorazes" e ser controlado por "alienígenas lagartos malignos". Antes do ataque, ele havia matado e esquartejado seu próprio gato durante um episódio de psicose induzida por drogas. Ele também demonstrava interesse por conteúdos de influenciadores tóxicos e grupos incels. As investigações apontaram que Monzo gastou mais de 1.400 libras (Cerca de 10.500 reais) em espadas nos meses anteriores ao ataque.

A tragédia começou quando Monzo atingiu uma pessoa identificada pelo The Sun como Donato Iwule com sua van e, em seguida, tentou degolá-lo com a espada. Pouco depois, ele atacouo adolescente Daniel, que morreu no local devido aos graves ferimentos no pescoço e no rosto.

Durante a fuga, o brasileiro enfrentou policiais armados, esfaqueando dois deles antes de invadir uma casa e atacar um casal na frente do filho pequeno. As vítimas só escaparam porque a criança começou a chorar, interrompendo o ataque.

Apesar da defesa alegar que Monzo sofria de um transtorno psicótico causado por uso de drogas, os promotores argumentaram que a condição foi autoinfligida e ele era totalmente responsável por suas ações. Um porta-voz da Coroa destacou a coragem dos policiais que enfrentaram Monzo, impedindo que mais vidas fossem perdidas. A sentença será anunciada nesta sexta-feira (27).

