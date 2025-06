Jeff Bezos e Lauren Sánchez dão festa de espuma em iate avaliado em R$ 2,7 bilhões

© <p>Getty Images</p>

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na semana do casamento, o casal Jeff Bezos, 61, e Lauren Sánchez, 55, decidiu dar uma festa regada a muita bebida e diversão no meio da espuma, dentro do superiate do magnata, avaliado em mais de R$ 2,7 bilhões.

Em imagens que circulam pelas redes socais, é possível ver a animada festa em que ambos aparecem em trajes de banho, dançando e se divertindo com a espuma.

A celebração aconteceu na Croácia, numa última parada antes de chegar à Itália, local da cerimônia. Jovens participaram da festa e aproveitaram para se jogar ao mar com pranchas.

Cerca de 200 personalidades comparecerão esta semana em Veneza de iate ou jato privado para participar do luxuoso casamento do dono da Amazon, acusado por alguns habitantes de invadir a cidade italiana.

O bilionário e sua futura esposa gastaram milhões de dólares para se casar na Cidade dos Canais. A festa começará na quinta-feira (26) e terminará no sábado (28) com uma cerimônia em um local secreto por motivos de segurança.

O casamento poderá acontecer na igreja da Misericórdia ou no Arsenal, os magníficos edifícios de tijolos vermelhos do antigo estaleiro naval de quando a frota veneziana dominava o Mediterrâneo.

Segundo a imprensa italiana, Bezos e Sánchez, ambos divorciados, teriam reservado completamente os hotéis mais luxuosos da cidade para receber seus prestigiados convidados: desde Leonardo DiCaprio até Ivanka Trump, passando por Mick Jagger, Oprah Winfrey, Orlando Bloom ou Kim Kardashian.