Irã confirma morte de Ali Shadmani, líder militar que ficou 4 dias no cargo

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã anunciou nesta quarta-feira (25) a morte do militar iraniano Ali Shadmani, chefe da Guarda Revolucionária do país, considerado o principal oficial iraniano durante o conflito com Israel.

Comandante iraniano foi morto por Israel quatro dias após assumir cargo. O exército israelense havia anunciado a morte do militar no dia 17 de junho, mas o óbito só foi confirmado nesta quarta-feira pelo Irã.

Shadmani foi nomeado pelo líder supremo do Irã, o aiatolá Khamenei, depois de seu antecessor também ter sido assassinado por Israel. Gholamani Rashid foi morto em uma operação israelense contra o Irã.

Militar foi descrito com exemplo de orgulho para o governo iraniano. "O general Ali Shadmani, comandante do quartel-general central do Santo Profeta juntou-se às fileiras de seus camaradas mártires e se tornou um mártir após sofrer ferimentos graves no bombardeio do infame e agressor regime sionista na semana passada", diz.

Irã lamentou a morte do oficial, ressaltando que ele tinha "competência e valiosa experiência". "Dedicou toda a sua vida ao caminho da Jihad, no caminho de Alá. Com anos de luta e presença sincera e corajosa nos campos da defesa sagrada e na luta contra o sistema global de dominação e arrogância, ele aguardava o martírio e, finalmente, ao atingir o ápice da salvação, realizou seu antigo desejo".

Ao longo da carreira, Shadmani ocupou cargos estratégicos no exército do Irã. Antes de ser morto, ele comandava a Guarda Revolucionária, o braço ideológico e de elite das Forças Armadas iranianas, e as Forças convencionais do país, coordenando operações de defesa e ataque contra Israel.

IRÃ RECONHECE QUE INSTALAÇÕES NUCLEARES FICARAM 'GRAVEMENTE DANIFICADAS'

Irã reconheceu que instalações nucleares ficaram 'gravemente danificadas' nos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel. Informação foi confirmada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o programa nuclear de Teerã retrocedeu "décadas". Apesar da declaração, o governo de Israel diz que ainda é cedo para avaliar os danos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que Israel e Irã estão exaustos após a guerra. Ele falou à jornalistas após a cúpula da Otan, concluída hoje em Haia, na Holanda.

Trump disse que conhece bem os dois países e que eles estão "satisfeitos em ir embora". "Eu conheço os dois, eles estão cansados, exaustos, lutaram muito, lutaram de forma bem violenta e os dois ficaram satisfeitos em ir embora", afirmou.

Os EUA devem voltar a conversar com o Irã sobre o programa nuclear na próxima semana. Segundo Trump, um acordo poderá ser assinado: "vamos conversar com eles na próxima semana. Podemos assinar um acordo, não sei."