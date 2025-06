Irã não transferiu urânio enriquecido antes de ataques, dizem EUA

© Lusa

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a mídia norte-americana após a divulgação de um documento confidencial que levantava dúvidas sobre a eficácia dos bombardeios dos EUA realizados no domingo, em apoio a Israel, contra locais estratégicos em Fordo, Natanz e Isfahan.

Segundo Trump, os ataques no Irã causaram a destruição total das instalações nucleares alvo.

O diretor da agência de inteligência norte-americana, CIA, John Ratcliffe, também confirmou, em comunicado, que, de acordo com "informações confiáveis", o programa nuclear de Teerã foi "gravemente danificado pelos recentes ataques direcionados".

"Isso inclui novas informações provenientes de uma fonte/método historicamente confiável e preciso, segundo as quais várias infraestruturas nucleares importantes do Irã foram destruídas, e sua reconstrução deve levar vários anos", acrescentou a agência de inteligência norte-americana.

Teerã afirmou, na quarta-feira, que as instalações nucleares foram "consideravelmente danificadas" pelos bombardeios israelenses e norte-americanos durante os 12 dias de guerra.

No entanto, especialistas levantaram a possibilidade de que o Irã tenha se preparado para o ataque, removendo cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, nível próximo do limite de 90% necessário para a construção de uma bomba atômica.

"Posso garantir que os Estados Unidos não tiveram qualquer indício de que urânio altamente enriquecido tenha sido retirado antes dos ataques, como foi erroneamente reportado", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, à emissora norte-americana Fox News.

"Quanto ao que existe no local neste momento, está enterrado sob quilômetros e quilômetros de escombros devido ao sucesso dos ataques", acrescentou.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), com a qual o parlamento iraniano pretende suspender a cooperação, "perdeu o controle desse material a partir do momento em que as hostilidades começaram", afirmou o diretor-geral Rafael Grossi à televisão francesa.

"Não quero dar a impressão de que ele está perdido ou escondido", completou.

De acordo com um documento classificado como secreto, divulgado na terça-feira pela emissora norte-americana CNN, os ataques teriam atrasado o programa nuclear de Teerã por apenas alguns meses, sem destruí-lo completamente — ao contrário das repetidas afirmações de Donald Trump.

A divulgação feita pela CNN irritou Trump, que anunciou para hoje uma coletiva de imprensa com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, às 08h, para "lutar pela dignidade" dos "grandes pilotos norte-americanos".

Israel lançou, em 13 de junho, ataques massivos contra o Irã, acusado de tentar se equipar com armamento nuclear — algo que Teerã nega, alegando ter o direito de desenvolver um programa nuclear civil.

O Irã respondeu à ofensiva israelense com disparos de mísseis.

Um frágil cessar-fogo, anunciado por Donald Trump, está em vigor desde terça-feira.

