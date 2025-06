Adeus, Marge? Episódio final dos 'Simpsons' deixa fãs em choque

“Não é possível.” É assim que muitos internautas estão reagindo à suposta morte de uma das personagens mais queridas da série Os Simpsons.

No final da 36ª temporada, no episódio intitulado Estranger Things, exibido pela Fox News em 18 de maio, a história parece indicar a morte da matriarca da família, Marge Simpson — fato que está chocando muitos fãs, segundo noticiado pela CBC.

No entanto, alguns veículos internacionais alertam: essa pode não ser a última vez que veremos a icônica personagem de cabelo azul em formato de torre.

Marge morre para reunir a família?

O episódio em questão mostra Bart e Lisa já adultos, cada um seguindo caminhos diferentes e vivendo vidas separadas. Enquanto Lisa se tornou uma mulher bem-sucedida, Bart ainda vive na antiga casa da família, onde administra um lar de idosos clandestino e cuida de Homer. Porém, por se tratar de uma instituição ilegal, Homer acaba sendo levado pelos Serviços de Proteção ao Idoso para a Flórida.

A história gira em torno da reconciliação dos irmãos, que se unem para buscar o pai. Uma das cenas mais marcantes ocorre durante o funeral de Marge, onde Homer aparece chorando ao lado do túmulo da esposa.

Marge observa tudo do céu e diz: “Estou tão feliz que meus filhos estão juntos novamente.” Nesse momento, aparece também uma figura simbólica da série: Ringo Starr.

