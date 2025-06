"Soldado?" Trump se comove com jornalista ucraniana com marido na guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se mostrou comovido, nesta quarta-feira, com a história de uma jornalista ucraniana cujo marido é soldado. Em resposta, ele chegou a prometer a possibilidade de fornecer mais sistemas antiaéreos americanos Patriot à Ucrânia.

O momento ocorreu durante uma coletiva de imprensa paralela à cúpula da OTAN, realizada em Haia, quando a repórter se apresentou como correspondente da BBC News Ucrânia.

"De onde você é?", perguntou Trump.

"Sou da Ucrânia", respondeu a jornalista, questionando em seguida se os Estados Unidos estariam dispostos a vender sistemas de mísseis antiaéreos Patriot, já que a Rússia segue atacando o país.

Trump a interrompeu:

"Você está morando na Ucrânia agora?"

"Meu marido está lá. Eu estou em Varsóvia com as crianças", disse a repórter.

"Seu marido é soldado?"

"É", confirmou ela.

"É uma situação difícil, certo? E você é jornalista?", continuou Trump.

"Sim", respondeu a repórter.

Depois disso, o presidente norte-americano respondeu à pergunta original sobre os sistemas de defesa Patriot:

"A Ucrânia quer obter os sistemas antimísseis, os chamados Patriot. Vamos ver se conseguimos fornecer alguns. Eles são difíceis de conseguir, nós também precisamos. Estávamos fornecendo para Israel, e são muito eficazes — 100% eficazes. E os ucranianos querem isso mais do que qualquer outra coisa, como você sabe", declarou.

"Foi uma ótima pergunta. Desejo muita sorte a você. Percebo o quanto isso mexe com você. Por favor, mande um 'olá' para o seu marido, está bem? Obrigado", finalizou Trump.

Donald Trump’s dialogue with @myroslavapetsa:



— Is the US ready to sell Patriots to Ukraine?

— Are you living in Ukraine?

— My husband is there.

— Is your husband a soldier?

— Yes.

— Wow. That’s tough. … We're going to see if we can make some Patriot missiles available. pic.twitter.com/1idiI4OFtU