Homem arremessa bebê de 18 meses em aeroporto; imagens chocam

© Reprodução/X

Um menino afegão sofreu ferimentos graves após ser agredido por um homem no Aeroporto Internacional de Sheremetyevo, em Moscou, na Rússia. O suspeito, um cidadão da Bielorrússia, foi preso e acusado de tentativa de homicídio.

Segundo informações da Al Jazeera, o crime aconteceu na segunda-feira. O menino sofreu fraturas no crânio e na coluna, mas está estável e sem sinais de danos cerebrais.

Imagens de câmeras de segurança do aeroporto — que não foram divulgadas devido ao teor extremamente violento — mostram o homem erguendo a criança e a arremessando violentamente ao chão.

O ataque ocorreu por volta da 1h da manhã de segunda-feira (23h de domingo, no horário de Brasília), em uma área de espera do aeroporto. Na ocasião, o menino, que tinha acabado de retornar de uma viagem com a família, estava brincando com uma mala.

De acordo com a imprensa russa, o crime aconteceu no momento em que a mãe da criança, grávida do terceiro filho, se afastou para buscar outra bagagem. Após a agressão, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente detido pela polícia do aeroporto.

O suspeito foi identificado como Vladimir, um bielorrusso de 31 anos, que fazia escala em Moscou depois de voltar do Egito, onde trabalhava em um projeto de construção civil. Segundo as investigações iniciais, ele estaria sob efeito de drogas no momento do ataque.

Durante o interrogatório, Vladimir admitiu que tentou matar a criança, mas não conseguiu explicar o motivo, conforme informou o veículo independente Belsat.

🤔 Не давучыўся ва ўніверсітэце, аматар крымінальнай культуры, можа мець шызафрэнію



Кім з'яўляецца мужчына, які ледзь не забіў чужога дзіцёнка ў маскоўскім аэрапорце? Пакуль дакладна вядома толькі тое, што гэта грамадзянін Беларусі ды што ў момант свайго нападу ён знаходзіўся ў… pic.twitter.com/N235KXW52U — Belsat TV (@Belsat_TV) June 25, 2025

A família do menino retornava de férias no Irã e fez escala em Cabul, no Afeganistão, antes de pousar na Rússia. Eles vivem atualmente na Rússia, para onde se mudaram em busca de refúgio após a tomada do poder pelos talibãs, e já tinham obtido cidadania russa.

Após a divulgação das imagens do ataque, surgiram especulações nas redes sociais de que o agressor seria israelense e a criança, iraniana.

O embaixador do Irã na Rússia, Kazem Jalali, declarou à agência de notícias Tasnim que “há quem diga que o agressor é judeu”, mas ressaltou que “não pode confirmar essa informação”.

“As autoridades judiciais russas já realizaram as investigações necessárias e determinaram que a criança ferida é cidadã do Afeganistão”, enfatizou o embaixador.

Leia Também: "Soldado?" Trump se comove com jornalista ucraniana com marido na guerra