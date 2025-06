Aiatolá aparece em público e quebra silêncio após cessar-fogo com Israel

© Getty Images

O líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, fez sua primeira declaração pública desde o cessar-fogo acordado entre Irã e Israel, saudando o que descreveu como uma vitória sobre Israel e os Estados Unidos. As declarações, divulgadas pela mídia estatal iraniana, ocorreram após uma semana de silêncio, período marcado por ataques de aviões americanos contra três instalações nucleares iranianas e retaliações do Irã contra uma base americana no Catar.

O silêncio prolongado de Khamenei gerou preocupações entre os iranianos sobre sua integridade física.

Durante o conflito de 12 dias entre Irã e Israel, ele havia emitido apenas duas declarações escritas e permaneceu sem fazer aparições públicas ou gravações desde os bombardeios americanos e o acordo de cessar-fogo. Autoridades iranianas afirmaram que ele estava abrigado em um bunker, sem comunicação eletrônica, para evitar possíveis tentativas de assassinato.

Nesta quinta-feira (26), contas nas redes sociais ligadas ao líder e a mídia estatal começaram a divulgar trechos de um suposto vídeo com declarações dele. "Parabéns pela vitória sobre o falso regime sionista", disse Khamenei, segundo as publicações.

Ele também criticou a atuação dos Estados Unidos no conflito: "O regime americano entrou em uma guerra direta porque sentiu que, se não entrasse, o regime sionista seria completamente destruído. Mas não obteve nada com esta guerra."

