Coreia do Norte deve enviar tropas à Rússia, diz agência de espionagem

© Getty Images

A Coreia do Norte deve enviar mais tropas para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia em julho ou agosto, informou a Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS) em um briefing a portas fechadas para parlamentares nesta quinta-feira (26). A informação é da Yonhap News, agência de notícias da Coreia do Sul.

De acordo com relatos da mídia russa, Pyongyang planeja enviar 5.000 trabalhadores de construção militar e 1.000 sapadores (trabalhadores especializados em gestão e defesa da floresta, incluindo prevenção e combate a incêndios florestais) para a região de Kursk, reforçando os laços militares entre os dois países.

Os deputados Park Sun-won, do Partido Democrático, e Lee Seong-kweun, do Partido do Poder Popular, que participaram do briefing, informaram que a Coreia do Norte já iniciou o processo de recrutamento para essa nova missão. Ainda de acordo com a Yonhap News a decisão pode ter sido influenciada por uma recente visita do secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, a Pyongyang, onde se encontrou com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Além do envio de tropas, a NIS revelou que a Coreia do Norte forneceu à Rússia mais de 10 milhões de projéteis de artilharia, mísseis e armas de longo alcance. Em troca, Moscou oferece cooperação econômica e suporte técnico. Segundo a agência, a ajuda norte-coreana tem sido significativa para os esforços de guerra russos, que atualmente controlam cerca de 81% das regiões ucranianas de Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Luhansk.

A NIS também alertou para a possibilidade de uma nova ofensiva russa entre julho e agosto e destacou tensões no Oriente Médio. Apesar do cessar-fogo entre Israel e Irã, conflitos podem ser retomados dependendo das dinâmicas políticas internas e regionais.

Leia Também: Aiatolá aparece em público e quebra silêncio após cessar-fogo com Israel