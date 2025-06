Netanyahu pede "pausa de duas semanas" no julgamento por corrupção

© JACK GUEZ/Reuters

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu uma "pausa de duas semanas" no longo julgamento por corrupção que enfrenta e que deveria ser retomado na próxima segunda-feira, em Jerusalém.

O pedido foi apresentado por seu advogado, Amit Hadad, que argumentou que Netanyahu precisa dedicar os próximos dias a “questões diplomáticas, nacionais e de segurança”, diante dos “desdobramentos regionais e globais”.

Entre os pontos citados pelo advogado estão a gestão da guerra em Gaza e o tratamento da questão dos reféns, conforme consta no pedido enviado ao Tribunal Distrital de Jerusalém, citado pelo Times of Israel.

Trump sai em defesa de Netanyahu: “Caça às bruxas”

Antes mesmo da divulgação oficial do pedido, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu publicamente Netanyahu e sugeriu que o processo judicial fosse imediatamente cancelado. Para Trump, as acusações contra o primeiro-ministro israelense representam uma "caça às bruxas" contra um grande herói.

Em uma publicação na rede social Truth Social, Trump fez diversos elogios a Netanyahu — a quem se refere carinhosamente como Bibi — e disse ter sido informado de que o julgamento, iniciado em maio de 2020, seria retomado na próxima segunda-feira.

“Inédito! Esta é a primeira vez que um primeiro-ministro israelense em exercício é julgado. Um processo politicamente motivado para causar-lhe grandes danos. Uma CAÇA ÀS BRUXAS contra um homem que fez tanto. Isso é impensável pra mim. Ele merece muito mais do que isso — assim como o Estado de Israel”, escreveu Trump.

“O julgamento de Bibi Netanyahu deveria ser cancelado imediatamente, ou ele deveria receber um perdão. Ele é um grande herói que fez tanto por Israel”, acrescentou.

Trump também relembrou os ataques recentes de Israel e dos EUA contra instalações nucleares, e afirmou que talvez ninguém tenha trabalhado com ele “de forma mais harmoniosa” do que Netanyahu.

“Foram os Estados Unidos da América que salvaram Israel, e agora serão os Estados Unidos que salvarão Bibi Netanyahu. Essa adulteração da justiça não pode ser permitida!”

Em sua publicação, Trump continuou exaltando Netanyahu e os bombardeios recentes:

“Bibi e eu acabamos de passar juntos pelo INFERNO, lutando contra um antigo e poderoso inimigo de Israel, o Irã. E ele não poderia ter sido mais forte, mais estratégico, ou mais apaixonado pela Terra Santa”, afirmou.

“Bibi Netanyahu foi um GUERREIRO, talvez como nenhum outro na história de Israel. E o resultado foi algo que ninguém achava possível: a eliminação completa de uma das maiores e mais poderosas armas nucleares do mundo, que estava prestes a ser usada”, completou Trump.

“Estávamos literalmente lutando pela sobrevivência de Israel — e não há ninguém, na história do país, que tenha lutado com mais determinação e competência do que Bibi Netanyahu.”

Oposição reage

Diante das declarações, o líder da oposição israelense, Yair Lapid, do partido de centro-direita, afirmou que o ex-presidente norte-americano “não deve interferir” nos assuntos internos de Israel e defendeu a independência do Judiciário israelense.

Benjamin Netanyahu está sendo julgado por acusações de suborno, fraude e abuso de confiança em três casos distintos.

