Menina de 8 anos resgatada após ficar sete horas presa em esgoto na China

presa por mais de sete horas em uma tubulação de esgoto, na China, após a região ser atingida por fortes inundações.

Apesar do susto e das longas horas em que permaneceu presa, a criança não sofreu nenhum ferimento. Segundo os socorristas, ela só sobreviveu porque conseguiu se segurar em uma barra horizontal, a cerca de 32 metros de profundidade.

De acordo com um comunicado dos bombeiros locais, a menina foi arrastada pelas "águas violentas" enquanto voltava da escola, na segunda-feira, depois de tentar recuperar um dos sapatos que havia perdido, sendo levada por uma vala de drenagem.

Firefighters have rescued a young girl trapped in drain for seven hours during heavy floods in China.https://t.co/Lv65a0X04w pic.twitter.com/qk7Zil8B0a