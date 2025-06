Salva-vidas fica à beira da morte após ser empalada por guarda-sol

© Facebook/ABC 7

Uma salva-vidas de uma praia em Jersey Shore, nos Estados Unidos, quase morreu após ser atingida por uma haste de guarda-sol na quarta-feira. Segundo ela mesma, o ferro ficou a apenas um minuto de atingir uma artéria vital.

Alex, de 18 anos, foi atingida de forma inesperada depois que uma rajada forte de vento arrancou o guarda-sol do lugar onde estava preso.

Agora, pela primeira vez, a jovem contou detalhes do incidente que quase foi fatal.

“Temos guarda-sóis nos postos de observação para os dias mais quentes, e geralmente usamos cordas para amarrá-los nas bancadas. Mas a corda estava gasta e era curta demais para amarrar, e aí veio uma rajada de vento”, começou explicando. Ao tentar pegar o guarda-sol, ele a atingiu, e Alex acabou caindo sobre a haste metálica. “Caí em cima do ferro”, detalhou.

“No início fiquei meio confusa, senti meu cérebro pesado, e foi quando percebi: meu Deus, estou empalada”, contou em entrevista à ABC 7, ressaltando que a ação rápida de uma colega de trabalho ajudou a acelerar o socorro.

Alex permaneceu consciente o tempo todo e viu os bombeiros cortarem as pontas da haste com uma serra. Apesar do susto, ela se manteve calma. Mais tarde, no hospital, recebeu uma notícia chocante: o ferro passou a apenas um centímetro de perfurar uma artéria.

“Tive muita sorte por onde ele me atingiu, porque não pegou nenhum vaso sanguíneo importante, só atravessou o músculo”, disse a estudante do segundo ano da Universidade de Wisconsin. “Então, não houve danos graves. Poderia ter sido muito pior.”

“Dois centímetros para a esquerda, e teria atravessado o corpo dela”, afirmou Joe Bongiovanni, chefe de operações da praia de Asbury Park, em Jersey Shore, no condado de Monmouth, estado de Nova Jersey.

Pronta para voltar ao trabalho, mas... ainda não

Desde o acidente, Alex compartilhou fotos no hospital, inclusive mostrando o pedaço de ferro que foi retirado de seu corpo. Ela passou por uma cirurgia, e as marcas e cicatrizes ainda permanecem. Apesar disso, ela afirma estar pronta para voltar ao trabalho.

Os médicos, no entanto, pensam diferente. Eles informaram que será necessário um período de repouso entre seis e oito semanas para a recuperação completa, especialmente porque a profissão exige esforço físico.

“Meu Deus, então esse verão eu não vou poder voltar ao trabalho”, teria dito Alex ao saber da recomendação médica.

“Ela é uma guerreira”, disseram os médicos, que acreditam que, se pudesse, ela voltaria a vestir o uniforme de salva-vidas já amanhã.

Esse é o segundo verão em que Alex trabalha como guarda-vidas, uma função que concilia com a rotina da faculdade.

