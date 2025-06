Revoltado com divórcio, homem incendeia vagão lotado em Seul; vídeo

© Reprodução / X

Um homem de 67 anos foi indiciado por atear fogo em um trem do metrô de Seul, ferindo dezenas de pessoas. O incidente ocorreu em 31 de maio e foi motivado pela insatisfação com a decisão judicial de seu divórcio, segundo a agência Yonhap News. Identificado apenas pelo sobrenome Won, ele enfrenta várias acusações, incluindo tentativa de homicídio, incêndio em trem em movimento e violação da Lei de Segurança Ferroviária.

O fogo começou por volta das 8h42 da manhã (horário local) na Linha 5 do metrô de Seul, entre as estações Yeouinaru e Mapo, dentro de um túnel sob o rio Han. De acordo com as investigações, Won teria derramado gasolina no vagão e incendiado suas roupas para iniciar o fogo. O incidente causou danos estimados em 330 milhões de won, incluindo a destruição de um vagão do metrô, conforme relatado pelo jornal The Chosun Daily.

서울지하철 5호선 방화범 CCTV

사망자 없는게 기적이네요 pic.twitter.com/IQMowGZkWH — 브이몬 (@XXV_mon) June 25, 2025

No total, 22 passageiros foram hospitalizados por inalação de fumaça, enquanto outros 129 receberam atendimento no local. O próprio suspeito também precisou ser hospitalizado. Won foi preso e entregue à promotoria em 9 de junho. O Escritório de Promotoria do Distrito Sul de Seul afirmou que as investigações continuam para entender melhor as circunstâncias do caso e prevenir ataques semelhantes no futuro.

