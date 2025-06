Queda de avião turístico deixa três mortos na França: vídeo

© @evanv627/X

Três pessoas morreram após a queda de um avião de turismo, nesta sexta-feira, na cidade de Champhol, na França.

As três vítimas, dois homens e uma mulher, eram os únicos ocupantes do avião, que caiu “antes das 16 horas [locais] em uma área residencial”, informou a prefeitura de Eure-et-Loir à AFP.

A bordo do avião, um Cessna 172, estavam um “piloto de 77 anos, muito experiente e ex-general do exército, e um casal de amigos, ambos na faixa dos sessenta anos”, aposentados, segundo a mesma agência de notícias. De acordo com o Le Parisien, embora tenha caído em uma área residencial, a aeronave não atingiu nenhuma casa. Apenas um carro estacionado nas proximidades foi danificado pelo impacto, de acordo com informações das autoridades locais. O trânsito chegou a ser interrompido no local.

Crash d’un avion à Champhol dans le 28, plusieurs blessées en réanimation, pas plus d’informations pour le moments pic.twitter.com/AS8DJG8T3Q — aop720 (@evanv627) June 27, 2025

Segundo o Le Parisien, ainda que tenha caído numa zona residencial, a aeronave não atingiu nenhuma habitação. Só um carro estacionado nas proximidades sofreu danos com o impacto, de acordo com a informação fornecida pelas autoridades locais. O trânsito chegou a ser interrompido no local.

Os corpos foram levados para um instituto médico legal e as autópsias serão realizadas na próxima semana.

Uma investigação sobre o incidente foi aberta.

Leia Também: Sandra Annenberg relata crise de pânico durante menopausa e ajuda de Ana Paula Araújo