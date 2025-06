Chuvas e inundações no Paquistão deixam 40 mortos, incluindo 18 crianças

© Lusa

Pelo menos 40 pessoas morreram, entre elas 18 crianças, após chuvas torrenciais e inundações repentinas no Paquistão, marcando o início da temporada de monções no país. O novo balanço foi divulgado neste sábado pelas autoridades locais.

Somente nas últimas 36 horas, foram registradas 19 mortes, sendo oito de crianças. Treze dessas vítimas estavam no vale de Swat, na região noroeste do país, segundo a imprensa paquistanesa.

Na província de Punjab, também no noroeste, 15 pessoas — entre elas oito crianças — perderam a vida desde quarta-feira em decorrência do desabamento de telhados e muros durante tempestades intensas.

Em Karachi, maior cidade do país e capital da província de Sindh, no sul, foram confirmadas até agora seis mortes relacionadas aos temporais.

O serviço meteorológico nacional alertou que o risco de chuvas fortes permanece elevado pelo menos até a próxima terça-feira, com possibilidade de novas inundações súbitas.

O Paquistão tem aproximadamente 240 milhões de habitantes, de acordo com estimativas das Nações Unidas. Isso faz do país o quinto mais populoso do mundo, atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e Indonésia.

