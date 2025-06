Israel ordena evacuação no norte de Gaza e promete ofensiva maior

© Getty

As Forças Armadas de Israel emitiram neste domingo, 29, um novo alerta à população da Faixa de Gaza, determinando a evacuação imediata de partes do norte do território palestino. A medida ocorre no contexto da escalada da guerra contra o grupo Hamas.

De acordo com o porta-voz militar Avichay Adraee, a ação visa permitir a intensificação de uma operação que, segundo ele, será realizada com “força intensa” e tende a se expandir nos próximos dias. O objetivo declarado é desmantelar as capacidades operacionais das chamadas “organizações terroristas” que atuam na região.

A ordem de retirada orienta os moradores a se dirigirem para o sul da Faixa de Gaza, mais precisamente em direção à área de Al-Mawasi, indicada como um possível local de segurança. “Por segurança”, reforçou o comunicado divulgado por Adraee na rede social X (antigo Twitter).

Leia Também: Mais de 100 mortos e 200 feridos na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas