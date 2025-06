Colisão entre ônibus deixa 37 mortos e 30 feridos na Tanzânia

© Lusa

Pelo menos 37 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas após a colisão entre dois ônibus na região norte do Kilimanjaro, na Tanzânia, neste sábado (15). A informação foi confirmada neste domingo pela presidente do país, Samia Suluhu Hassan.

O acidente aconteceu na estrada que liga as cidades de Moshi e Tanga, nas proximidades do distrito de Same. Segundo as autoridades locais, a colisão frontal provocou um incêndio que atingiu os dois veículos.

“Os acidentes de trânsito continuam tirando a vida de nossos entes queridos. Reitero meu apelo aos motoristas para que respeitem rigorosamente as leis de trânsito e à polícia para que continue aplicando essas regras com firmeza”, escreveu a presidente nas redes sociais.

A comissária do distrito de Same, Kasilda Mgeni, afirmou que o caso foi especialmente grave: “Um ônibus de grande porte e um micro-ônibus colidiram de frente e pegaram fogo. Muitas pessoas ficaram presas e não conseguiram escapar”.

De acordo com o comandante regional do Corpo de Bombeiros e Resgate do Kilimanjaro, Jeremiah Mkomagi, os veículos envolvidos eram um ônibus da empresa Chanel One, que fazia o trajeto entre Moshi e Tanga, e outro ônibus que operava a linha entre Same e Moshi.









