Casamento de Bezos com Lauren Sánchez gera revolta em Veneza; veja

© Getty Images

Bezos, fundador da Amazon e atualmente o quarto homem mais rico do mundo, oficializou a união na sexta-feira (27) em uma cerimônia íntima na exclusiva ilha de San Giorgio Maggiore, diante de cerca de 200 convidados famosos.

Enquanto os recém-casados se preparavam para mais uma festa, no sábado à noite, manifestantes empunhavam cartazes com frases como “Beijos sim, Bezos não”, “Sem Bezos, sem guerra” e “O planeta está pegando fogo, mas aqui está a lista dos 27 vestidos de Lauren Sánchez” – uma crítica direta à ostentação dos trajes usados pela noiva, incluindo um vestido de noiva estilo sereia da Dolce & Gabbana, além de looks de estilistas como Schiaparelli e Bottega Veneta.

Segundo a Associated Press, a ativista Martina Vergnano afirmou: “Estamos aqui para continuar atrapalhando os planos desses ricos que acumulam fortunas explorando outras pessoas, enquanto as condições da cidade seguem precárias.”

A festa inicialmente programada para acontecer no centro histórico de Veneza foi transferida para o Arsenale, um antigo estaleiro medieval, sob forte esquema de segurança. O local da cerimônia e da celebração foi mantido em sigilo até os momentos finais.

A doação de cerca de 1,17 milhão de dólares feita por Bezos a três organizações ambientais que atuam na preservação de Veneza foi duramente criticada pelos ativistas como um ato de “greenwashing” – a tentativa de melhorar a imagem pública através de ações simbólicas ambientais. “Queremos uma Veneza livre, dedicada aos seus cidadãos. Essas doações são uma esmola para aliviar a consciência do Bezos”, disse Flavio Cogo, um dos manifestantes.

Em defesa da cerimônia, a prefeitura de Veneza declarou que o evento se encaixa na tradição da cidade, que historicamente recebeu Papas, imperadores e figuras ilustres.

Entre os convidados estavam personalidades como Oprah Winfrey, Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Bill Gates, membros da família Kardashian-Jenner, além de Ivanka Trump, Jared Kushner e seus filhos.

