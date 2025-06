Vento forte faz avião da Batik Air pousar inclinado na Indonésia

© Reprodução

Um Boeing 737-800 da companhia aérea Batik Air assustou os passageiros ao realizar um pouso inclinado no aeroporto internacional Soekarno-Hatta, na Indonésia, neste sábado (28), horário local — 1h35 da madrugada de domingo (29) em Brasília. A aterrissagem aconteceu sob forte chuva e com rajadas de vento de até 46 km/h.

A aeronave cumpria o voo ID7283, partindo de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Jacarta. Vídeos feitos por testemunhas mostram o avião se aproximando da pista com uma inclinação incomum. Em vez de tocar o solo com os quatro pneus traseiros, como é o padrão em pousos do modelo, apenas dois pneus do trem principal encostaram inicialmente no chão.

Segundo comunicado divulgado pela Batik Air, a manobra ocorreu de forma segura e seguiu todos os procedimentos recomendados. A empresa explicou que o desequilíbrio foi causado por um fenômeno conhecido como “vento cruzado” — quando o vento sopra perpendicularmente à direção da pista, dificultando o controle da aeronave na decolagem ou pouso.

“Foi constatado que houve um aumento na velocidade do vento na direção cruzada no momento da aproximação para o pouso. Apesar disso, nenhuma violação ocorreu, e a aeronave permaneceu em condições seguras para aterrissar”, afirmou a companhia aérea.

Após o pouso, o avião passou por uma inspeção de rotina, que não detectou qualquer dano estrutural. A aeronave foi liberada para seguir operando normalmente. Não houve feridos entre os passageiros ou tripulantes.

