Polícia encontra 381 corpos empilhados em crematório no norte do México

© Getty

A polícia do estado de Chihuahua, no norte do México, descobriu 381 corpos empilhados de forma irregular em um crematório particular de Ciudad Juárez. A informação foi confirmada neste domingo (29) pelo Ministério Público local, que já iniciou uma investigação por possível negligência grave por parte dos responsáveis.

Segundo Eloy García, porta-voz da promotoria, os cadáveres estavam “simplesmente jogados, de maneira indiscriminada, um sobre o outro, no chão, em diferentes salas do estabelecimento”. Todos os corpos estavam embalsamados e com documentação de óbito, indicando que haviam passado por velórios antes de serem enviados para cremação — procedimento que nunca foi realizado.

A suspeita é que o crematório continuou recebendo corpos mesmo estando além de sua capacidade de operação. Autoridades acreditam que alguns dos cadáveres estavam no local há mais de dois anos. Um dos administradores já foi ouvido pelas autoridades e poderá responder criminalmente.

O Ministério Público destacou que não há indícios de violência nos corpos até o momento, mas as investigações continuam para verificar a origem de cada um dos restos mortais. A descoberta ocorreu após denúncias anônimas de maus-cheiros e movimentações suspeitas no local.

O caso evidencia a crise que o sistema forense do México enfrenta há anos. Com altos índices de violência ligados ao crime organizado, os necrotérios e crematórios do país operam muitas vezes no limite. A falta de recursos, pessoal e infraestrutura agrava ainda mais o problema, prejudicando o tratamento digno aos mortos e seus familiares.

As autoridades prometem garantir a identificação dos corpos e a comunicação com os familiares. O Ministério Público também apura se houve omissão de fiscalização por parte dos órgãos reguladores.

Leia Também: Vaquinha para voluntário que ajudou no resgate de Juliana é cancelada