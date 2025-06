Funcionária morre após trabalhar sob forte calor nas ruas de Barcelona

© Getty

Uma mulher de 51 anos, funcionária da limpeza urbana da Prefeitura de Barcelona, na Espanha, morreu no último sábado (29) após cumprir um turno de trabalho nas ruas da cidade em meio a uma forte onda de calor. Identificada como Montserrat A., ela havia encerrado sua jornada por volta das 21h e faleceu logo após chegar em casa.

De acordo com a emissora pública RTVE, Montserrat “caiu fulminada” ao chegar em sua residência. Embora tenha recebido atendimento de emergência, não resistiu. A morte ocorreu em um dia em que as temperaturas estavam extremamente elevadas, em meio ao calor intenso que atinge o sul da Europa, incluindo Portugal, Espanha, Itália e Grécia.

A Prefeitura de Barcelona confirmou o falecimento, segundo o jornal El País, mas ainda não divulgou a causa oficial da morte, que será determinada por autópsia. A principal suspeita é de que as condições climáticas possam ter contribuído para o caso.

Segundo o sindicato UGT da Catalunha, Montserrat trabalhava para a empresa FCC, uma das quatro contratadas pela prefeitura para cuidar da limpeza urbana. Ela cumpria um turno entre 14h e 21h, justamente no horário de maior calor. O sindicato afirmou ainda que ela não apresentava problemas de saúde conhecidos.

A FCC possui um protocolo de segurança para dias de calor extremo, que orienta os funcionários a procurar locais frescos, hidratar-se e, caso necessário, acionar os serviços de emergência. No entanto, de acordo com o comitê da empresa, nenhum trabalhador acionou esse protocolo no dia em que Montserrat morreu.

Após o falecimento, familiares da funcionária foram até a sede da empresa em busca de explicações, mas saíram sem respostas.

Calor extremo afeta o sul da Europa

A Europa enfrenta uma forte onda de calor, com temperaturas que ultrapassam os 40 °C em várias regiões. Em Portugal, no domingo, os termômetros chegaram a 46,6 °C em Mora, distrito de Évora — valor próximo do recorde histórico no país, de 47,3 °C, registrado em 2003. Na Espanha, as autoridades mantêm alerta amarelo, com previsão de máximas em torno de 34 °C e mínimas noturnas anormalmente altas.

A situação levou à emissão de alertas de saúde, ao fechamento de escolas e à recomendação de medidas preventivas, especialmente para pessoas vulneráveis.

