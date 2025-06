Menino de 12 anos morre após fazer desafio online no Reino Unido

© Matt Cardy/Getty Images

Um menino de 12 anos morreu na sexta-feira, 27 de junho, em Castleford, Reino Unido, após alegadamente participar de um desafio nas redes sociais conhecido como "blackout challenge". O caso foi denunciado por um familiar em uma página no site 'GoFundMe'.

"A polícia foi chamada pelos bombeiros para um endereço em Manor Grove, Castleford, às 18h06 no horário local, após relatos de preocupação com a segurança de uma criança", revelaram as autoridades em comunicado, citado pelo jornal local Yorkshire Live.

As autoridades se deslocaram até o local e, em seguida, o menino foi levado ao hospital, onde mais tarde sua morte foi confirmada. "Estão em curso investigações para determinar exatamente o que aconteceu", acrescentou a polícia de Yorkshire West, que também destacou que "o incidente não está sendo tratado como suspeito".

Após a morte do menino, chamado Sebastian, foi criada uma página no 'GoFundMe', onde se pode ler: "Um desafio perigoso na internet tirou a sua vida". "Sebastian morreu por causa de um desafio online", escreveu a organizadora da campanha, Agnieszka Czerniejewska, explicando que o desafio em questão é o "desafio do apagão".

Agnieszka revelou ainda que os pais de Sebastian "deram-lhe todo o amor e carinho do mundo, mas aquele momento online mudou tudo". Ela também descreveu o menino como "cheio de sonhos, paixões e um talento incrível. Aprendeu sozinho a tocar guitarra e teclado e adorava desenhar. Era sorridente, gentil e cheio de alegria - todos os que se cruzaram com ele foram tocados pelo seu espírito gentil".

A página no 'GoFundMe' foi criada para ajudar os pais de Sebastian a arrecadar fundos para as despesas do funeral, apoio psicológico e custos diários que se tornaram avassaladores. A campanha busca amparar a família durante esse momento de dor.

O que é o 'blackout challenge'?

De acordo com o site Healthline, o 'blackout challenge', também conhecido como "choking challenge", é uma "tendência viral e perigosa" que começou a ser compartilhada em plataformas de redes sociais, como o TikTok. O jogo encoraja os internautas a se asfixiarem até perderem a consciência, sendo "extremamente perigoso". A prática é associada a uma sensação de euforia, mas pode resultar em danos cerebrais irreversíveis e morte.

Especialistas alertam que a asfixia é muito perigosa porque, ao privar o cérebro de oxigênio, a pessoa perde a consciência rapidamente e não há como reverter a situação sem intervenção imediata.

O caso de Sebastian se soma a outros relatos trágicos envolvendo o mesmo desafio. Em 2022, os pais de quatro adolescentes britânicos processaram o TikTok, alegando que o 'blackout challenge' foi responsável pelas mortes de seus filhos. Entre as vítimas estavam Isaac Kenevan, de 13 anos, Archie Battersbee, de 12, Julian Sweeney, de 14, e Maria Walsh, de 13.

Essa tendência acompanha outros desafios perigosos que ganharam popularidade nas redes sociais nos últimos anos, como o 'Tide Pod Challenge', no qual jovens mastigavam cápsulas de detergente, resultando em lesões graves, e o mortal 'Jogo da Baleia', que levou centenas de crianças à morte em 2016. Autoridades e especialistas seguem alertando sobre os riscos desses desafios online.

Leia Também: Lutador de Muay Thai imobiliza dois pitbulls após ataque; vídeo