Trump ameaça Japão com tarifas por recusa em importar arroz dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira (30) aplicar novas tarifas ao Japão, acusando o país de se recusar a importar arroz norte-americano. A declaração foi feita na rede Truth Social, a poucos dias do prazo de 9 de julho, quando expira a suspensão de tarifas elevadas sobre dezenas de parceiros comerciais, entre eles o Japão.

Trump escreveu: “Eles não aceitam o nosso ARROZ, e, no entanto, enfrentam uma escassez enorme de arroz”. E completou: “Vamos enviar-lhes uma carta. Adoramos tê-los como parceiro comercial ao longo de muitos anos”.

O governo norte-americano tem intensificado a pressão sobre diversos países para concluir negociações antes do fim do prazo. Trump havia suspendido as tarifas em abril, concedendo 90 dias para fechar acordos. Até o momento, apenas o Reino Unido e a China chegaram a entendimentos preliminares.

Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional, afirmou que mais acordos poderão ser anunciados após o feriado de 4 de julho. “Vamos começar a anunciar os enquadramentos [dos acordos]”, disse à Fox Business.

Apesar das ameaças, Hassett destacou que as conversas com o Japão continuam. “Nada está encerrado. Sei o que ele publicou, mas continuarão as discussões até o fim.”

O mercado reagiu com pessimismo: a bolsa de Tóquio caiu 0,7% na abertura. A escassez de arroz, destacada por Trump, tem gerado insatisfação social no Japão, onde os preços dobraram no último ano. O governo japonês chegou a liberar reservas de emergência para conter a crise, mas isso provocou tensão com o setor agrícola — base tradicional do partido governista, que enfrenta eleições em 20 de julho.

O Japão nega o protecionismo citado por Washington. Em março, a Casa Branca afirmou que o país asiático cobra tarifas de até 700% sobre o arroz importado — uma alegação rejeitada por Tóquio.

As negociações seguem travadas, principalmente por conta da tarifa de 25% imposta ao setor automotivo japonês. O Japão pede a retirada da medida, argumentando que ela prejudica uma indústria vital. Trump, no entanto, insiste que o Japão importa poucos veículos produzidos nos EUA.

O país também enfrenta uma tarifa geral de 24% sobre suas exportações para os EUA, reduzida para 10% temporariamente durante as negociações. O governo americano pretende concluir acordos com cerca de dez parceiros comerciais nos próximos dias, enquanto os demais devem receber notificações formais com novas tarifas.

