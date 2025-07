Homem dá soco em tubarão para salvar jovem atacado na Austrália; veja

© TikTok/Sebbyds

Imagens registradas em uma praia na Austrália capturaram o momento em que um homem deu um soco em um tubarão que acabara de atacar um adolescente. O caso aconteceu no domingo à tarde, em Cabarita Beach, no estado de Nova Gales do Sul.

A vítima, um jovem de 16 anos, foi mordida pelo animal enquanto nadava. Ele sofreu ferimentos no braço, quadril e perna direita. Pessoas que estavam próximas correram para ajudar e arrastaram o rapaz até a areia. Durante o resgate, o tubarão permaneceu rondando o grupo, forçando os socorristas a agir rapidamente para afastá-lo.

Um dos surfistas envolvidos no salvamento usou uma prancha para apoiar o jovem ferido e, em determinado momento, desferiu um soco no tubarão para garantir a segurança do grupo. A atitude corajosa do surfista, bem como a de todos os envolvidos, tem sido amplamente elogiada nas redes sociais e pela imprensa local.

Após ser retirado do mar, o adolescente foi levado até um estacionamento, onde dois paramédicos que estavam de folga prestaram os primeiros socorros, aplicando um torniquete para estancar o sangramento. Em seguida, ele foi transportado de helicóptero ao Hospital Universitário de Gold Coast, onde permanece internado em estado grave, mas estável.

Ataques de tubarão em alta

Incidentes envolvendo tubarões são relativamente frequentes na Austrália. Em maio, um homem de 66 anos também ficou gravemente ferido após um ataque em Port Noarlunga. Segundo o 7News, ele estava a cerca de 150 metros da costa quando foi mordido na perna.

De acordo com dados do Museu de História Natural da Flórida (EUA), em 2023 foram registrados 91 ataques de tubarões a humanos em todo o mundo, com 10 mortes. Embora a Austrália represente 22% dos incidentes globais, concentra 40% das fatalidades. Surfistas são as principais vítimas, seguidos por nadadores (39%) e mergulhadores com snorkel (13%).

Especialistas explicam que o aumento de ataques não está relacionado a um comportamento mais agressivo dos tubarões, mas sim ao número crescente de pessoas entrando no mar.



