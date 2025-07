Elon Musk ameaça criar Partido da América se plano fiscal de Trump passar

A ideia de Elon Musk fundar seu próprio partido político voltou a ganhar força. O bilionário, fundador da Tesla e da SpaceX, afirmou que criará o “Partido da América” caso o Congresso dos Estados Unidos aprove o novo plano fiscal e orçamentário proposto pelo presidente Donald Trump.

“Se esse projeto de lei insano sobre gastos for aprovado, o Partido da América será criado no dia seguinte”, declarou Musk em uma publicação no X (antigo Twitter), defendendo que o país precisa de uma alternativa ao que chamou de “partido único democrata-republicano”.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.