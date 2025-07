Trump ameaça revisar subsídios de Musk após críticas a projeto bilionário

© Getty

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que o Departamento de Eficiência Governamental revise os subsídios concedidos às empresas de Elon Musk, numa tentativa de cortar gastos públicos. A declaração reacende a tensão entre o homem mais poderoso do mundo e o bilionário mais rico do planeta.

Segundo a agência Reuters, o comentário foi feito nesta terça-feira (1º), após Musk voltar a criticar duramente o pacote trilionário de cortes de impostos e aumento de despesas públicas apoiado pelo governo. O dono da Tesla e da SpaceX afirmou que pretende fazer campanha contra os parlamentares que votaram a favor da proposta, mesmo tendo se comprometido com a responsabilidade fiscal durante a eleição.

Trump, por sua vez, foi direto na rede social Truth Social:

"Elon talvez tenha recebido mais subsídios do que qualquer outro ser humano na história. Sem esses recursos, ele provavelmente teria que fechar tudo e voltar para a África do Sul. Talvez o DOGE (Departamento de Eficiência Governamental) devesse investigar isso com seriedade. Tem MUITO dinheiro para ser economizado!"

Musk respondeu com ironia, em seu próprio perfil na rede X (antigo Twitter):

"Estou literalmente dizendo: CORTEM TUDO. Agora."

A agência Reuters lembra que a briga entre os dois começou em junho, quando Musk criticou o projeto de lei que pode elevar em US$ 3 trilhões a dívida pública americana. À época, Trump ameaçou cortar contratos federais da SpaceX e da Tesla, o que derrubou as ações da montadora — que perdeu cerca de US$ 150 bilhões em valor de mercado em um único dia.

Apesar de ter recuado e admitido que passou do ponto em suas críticas, Musk voltou ao ataque no último sábado (29), chamando a proposta de "totalmente insana e destrutiva". Na segunda-feira (30), endureceu ainda mais o tom:

"Os parlamentares que se elegeram prometendo cortar gastos e agora apoiam esse absurdo deviam se envergonhar. E vão perder suas primárias no ano que vem, nem que essa seja a última coisa que eu faça!"

Segundo a Reuters, a tensão é especialmente delicada porque a SpaceX tem cerca de US$ 22 bilhões em contratos com o governo americano. Além disso, a Tesla depende de decisões regulatórias do Departamento de Transportes dos EUA, como a aprovação da produção em massa de veículos autônomos.

Musk, que investiu quase US$ 300 milhões na campanha de Trump em 2024 e chegou a liderar a iniciativa DOGE (voltada à eficiência do governo), agora fala em criar um novo partido político:

"Esse projeto só mostra que vivemos num sistema de partido único: o PARTIDO DO PORQUINHO PORKY!", ironizou o empresário.

