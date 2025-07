Trump sugere possibilidade de deportar Musk em meio a disputa

© Getty Images

O presidente Donald Trump afirmou a repórteres nesta terça-feira (1º) que sua administração "terá que analisar" a possibilidade de deportar Elon Musk, após o bilionário reacender a disputa com ele em torno de um projeto de lei de gastos públicos. Musk, que é sul-africano naturalizado cidadão norte-americano, publicou no fim de semana diversas críticas ao projeto, chamando-o de "Big Beautiful Bill" e acusando-o de aumentar a dívida do país.

Em uma publicação na rede social X na segunda-feira (29), Musk disse: "É óbvio, com o gasto insano deste projeto, que aumenta o teto da dívida em CINCO TRILHÕES DE DÓLARES, que vivemos em um país de partido único – o PARTIDO DO PORKY PIG!! (alusão ao personagem "Gaguinho" dos Looney Tunes)".

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!



Time for a new political party that actually cares about the people. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025 " target="_blank" rel="noopener">

Time for a new political party that actually cares about the people. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Trump rebateu no Truth Social, alegando que Musk estava irritado porque o projeto de lei eliminou o mandato de veículos elétricos (EV). "Elon teria que fechar as portas e voltar para a África do Sul", escreveu Trump.

Questionado por repórteres sobre a possibilidade de deportar Musk, Trump respondeu: "Teremos que dar uma olhada nisso." Ele também fez referência ao Departamento de Eficiência Governamental, apelidando-o de "DOGE", que Musk liderou anteriormente como funcionário especial do governo. Musk respondeu nas redes sociais: "É tão tentador escalar isso. Tão, tão tentador. Mas vou me abster por enquanto."

Na segunda-feira (30), Musk havia ameaçado financiar adversários políticos de qualquer republicano que votasse a favor do projeto. Em resposta às críticas, Trump reafirmou que a questão girava em torno do mandato de veículos elétricos. "Ele deveria saber que eu não faria isso. Eu não poderia fazer isso. Fiz campanha sobre isso por dois anos", disse Trump.

