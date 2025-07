Trump diz que será 'muito firme' com Netanyahu para encerrar guerra em Gaza

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (1º) que será "muito firme" com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, para encerrar a guerra na Faixa de Gaza. Os dois líderes devem se encontrar na próxima semana em Washington.

Netanyahu confirmou nesta terça que deve viajar para os EUA para fazer reuniões com o republicano. Trump segue falando em acordo iminente e afirmou a jornalistas que espera conseguir alcançar um cessar-fogo em breve.

"Esperamos que isso aconteça. E estamos ansiosos para que aconteça em algum momento da próxima semana", disse Trump ao sair da Casa Branca para uma viagem de um dia à Flórida. "Queremos tirar os reféns de lá", completou.

A visita de Netanyahu também incluirá conversas com o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o secretário de Comércio, Howard Lutnick, segundo um comunicado do premiê.

"Ainda temos algumas coisas para finalizar a fim de alcançar um acordo comercial, além de outros assuntos", disse ele, referindo-se aos planos de tarifas de Trump. "Também terei reuniões com líderes do Congresso e do Senado e algumas reuniões de segurança."