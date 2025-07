Musk admite erro ao erguer motosserra dada por Milei em evento nos EUA

© Getty

O bilionário Elon Musk reconheceu nesta terça-feira (1º) que "faltou empatia" ao levantar uma motosserra durante um evento conservador pró-Trump realizado em fevereiro, nos Estados Unidos. O gesto gerou críticas nas redes sociais, onde o empresário foi acusado de encenar um ato insensível em um momento de forte tensão política.

O objeto foi um presente do presidente da Argentina, Javier Milei, entregue nos bastidores do evento. A motosserra tornou-se símbolo da campanha de Milei e representa sua política radical de cortes nos gastos públicos e no tamanho do Estado. Na ocasião, Musk ergueu a motosserra no palco, provocando reações diversas do público.

A autocrítica veio como resposta a um usuário do X (antigo Twitter), que comentou em um post onde Musk defendia a adoção de um teto de gastos para o governo. "Talvez você não devesse ter pegado aquela motosserra no palco e agido como um tolo", escreveu o internauta. Musk respondeu: "Ponto válido. Milei me deu a motosserra nos bastidores e aceitei, mas, olhando para trás, faltou empatia".

Além da polêmica envolvendo a motosserra, Musk também tem intensificado suas críticas ao atual cenário político dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (30), ele se manifestou contra um novo projeto de orçamento aprovado no Senado, afirmando que a medida aumentará ainda mais a dívida pública do país. O empresário acusou os parlamentares de trairem seus eleitores ao apoiarem um pacote de gastos "completamente insano e destrutivo", segundo escreveu em sua plataforma.

Diante da aprovação do projeto, Musk voltou a defender a criação de um novo partido e prometeu “punir” politicamente os congressistas que votaram a favor da proposta. As críticas ocorrem após semanas de silêncio por parte de Musk, que anteriormente teve uma discussão com o ex-presidente Donald Trump sobre o mesmo tema.

Em resposta às declarações, Trump subiu o tom nesta terça-feira (1º) e, ao ser questionado por jornalistas se cogita deportar Elon Musk, afirmou que “teria de avaliar” a possibilidade, sem descartar a ideia. A relação entre os dois, antes de aliados, agora parece estremecida em meio ao embate sobre os rumos da política fiscal americana.

