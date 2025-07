Pai salta no mar para salvar filha que caiu de cruzeiro da Disney; veja

© Reprodução/X

Um momento de desespero e bravura marcou o fim de semana a bordo de um navio da Disney Cruise Line, quando um pai pulou no oceano para salvar sua filha que havia caído do convés do cruzeiro. O caso aconteceu no último domingo (29), nas proximidades de Fort Lauderdale, na Flórida (EUA), durante a última etapa do trajeto entre as Bahamas e os Estados Unidos.

Segundo a emissora CBS News, a menina caiu do convés quatro da embarcação. Sem hesitar, o pai saltou imediatamente na água e nadou até alcançar a filha. Os dois ficaram no mar por mais de dez minutos até serem resgatados pela tripulação. O resgate foi acompanhado por outros passageiros, que registraram tudo em vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais.

Um alerta de emergência foi acionado e ecoou por todo o navio, enquanto a equipe lançava coletes salva-vidas na água e preparava um bote para buscar os dois passageiros. A passageira Laura Amador relatou que o navio se movia tão rápido que o pai e a filha logo desapareceram de vista. "O capitão diminuiu a velocidade e deu meia-volta. Em seguida, enviaram um barco com membros da tripulação e nós os vimos ser resgatados", contou ela à CBS.

Um vídeo publicado no TikTok mostra o pai nadando com a filha nos braços até entregá-la à equipe de resgate. Depois, ele também sobe a bordo do bote. A usuária que publicou as imagens disse acreditar, a princípio, que apenas um adulto havia caído. “Acho que estavam tentando tirar uma foto na grade”, comentou.

A atitude do pai emocionou os presentes, que passaram a chamá-lo de herói. "Meu Deus, esse é um pai que precisou ser um herói. Ele é um herói. Ele pulou para salvar a filha. Estávamos todos preocupados, chorei como uma criança", disse Tracy Robinson-Hughes, passageira de Charleston, na Carolina do Sul.

Outro passageiro, Eric Pabon, afirmou que o momento foi de extrema tensão: “Todos prenderam a respiração. Foi angustiante. Mas, como pai, eu faria a mesma coisa. Foi uma experiência única — espero nunca mais passar por isso.”

A passageira Melanie Rickman também ficou impressionada com a resistência física do pai. “Como ele sobreviveu tanto tempo? Duas pessoas no mar... que Deus os abençoe”, disse.

Em nota oficial, a Disney Cruise Line elogiou a atuação da equipe e reforçou o compromisso com a segurança dos passageiros. “Agradecemos as habilidades excepcionais e a resposta rápida da nossa tripulação, que garantiram o retorno seguro dos dois hóspedes ao navio em poucos minutos. A segurança e o bem-estar dos nossos passageiros são prioridade absoluta”, afirmou um porta-voz da empresa.

Pode ver, na galeria acima, o momento do resgate.