Rússia treina norte-coreanos e ajuda país a produzir drones de ataque

A Rússia está ajudando a Coreia do Norte a desenvolver drones de ataque e treinando operadores no país asiático. Instrutores russos atuam na capital, Pyongyang, e nas proximidades do aeroporto de Kalma, em Wonsan, onde ensinam pilotos a operarem diferentes tipos de UAVs militares, incluindo modelos do tipo FPV.

A informação foi revelada por Andrii Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, em declarações publicadas pelo site RBC-Ukraine.

Ainda segundo a publicação, a parceria envolve também o envio de trabalhadores norte-coreanos para fábricas russas de montagem de drones. Em contrapartida, militares russos continuarão treinando norte-coreanos. A cooperação reforça os laços entre Moscou e Pyongyang e levanta alertas sobre o avanço de tecnologias bélicas compartilhadas entre regimes autoritários.