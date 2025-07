Após ameaça de deportação Elon Musk elogia "sucesso" de Trump

© Francis Chung/Politico/Bloomberg via Getty Images

Elon Musk e Donald Trump têm trocado várias 'farpas' nos últimos tempos, com a relação de ambos ficando 'amarga' depois de algumas trocas de acusações e até uma ameaça de uma possível deportação.

No entanto, o bilionário parece querer erguer uma 'bandeira branca', uma vez que recorreu à sua rede social X (antigo Twitter) para elogiar o presidente dos Estados Unidos.

Elon Musk compartilhou a publicação de Donald Trump referente ao acordo conseguido com Israel para um cessar-fogo de 60 dias em Gaza e escreveu: "Crédito a quem o merece. Donald Trump resolveu com sucesso vários conflitos pelo mundo".

Trump sugere possibilidade de deportar Musk em meio a disputa Musk, que é sul-africano naturalizado cidadão norte-americano, publicou no fim de semana diversas críticas ao projeto, chamando-o de "Big Beautiful Bill" e acusando-o de aumentar a dívida do país. Guilherme Bernardo | 06:45 - 02/07/2025

Vale lembrar que, na terça-feira (1º), o presidente dos Estados Unidos anunciou que Israel "concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias" na Faixa de Gaza.

"Os meus representantes tiveram hoje uma longa e produtiva reunião com os israelenses sobre Gaza. Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com todas as partes para pôr fim à guerra", escreveu o presidente norte-americano na sua rede social, a Truth Social.

Credit where credit is due. @realDonaldTrump has successfully resolved several serious conflicts around the world. pic.twitter.com/0EyHHy5Gfo — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2025

A proposta final será apresentada pelo Qatar e Egito, que "trabalharam arduamente para ajudar a trazer a paz" ao Oriente Médio, com Donald Trump deixando ainda um aviso ao Hamas.

Trump diz que Israel aceitou "cessar-fogo de 60 dias" em Gaza O presidente dos Estados Unidos adiantou que Israel "concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias" na Faixa de Gaza e deixou um aviso ao Hamas. Márcia Guímaro Rodrigues com Lusa | 23:48 - 01/07/2025

Ainda no dia de ontem, o líder republicano foi questionado sobre a possibilidade de deportar o antigo aliado e amigo, Elon Musk - o bilionário nasceu na África do Sul -, tendo respondido: "Não sei. Vamos ter de analisar".

"Podíamos colocar o DOGE em cima do Elon. Sabem o que é o DOGE? O DOGE é o monstro que pode virar-se e devorar o Elon", acrescentou. Note-se que o DOGE é o departamento responsável por cortar despesas federais.

Vale lembrar também que o bilionário e o presidente dos Estados Unidos têm trocado farpas há cerca de um mês. Elon Musk chegou a fazer várias acusações a Trump, tendo dito, por exemplo, que o republicano estaria nos arquivos do caso Epstein.

No mês passado, o dono da SpaceX revelou estar arrependido das várias publicações que fez sobre Donald Trump, notando que algumas "foram longe demais".

"Muito bom": Donald Trump reage a "arrependimento" de Musk O dono da Tesla e da Space X, Elon Musk, admitiu "ter ido longe demais" em algumas das suas publicações contra o seu antigo aliado Donald Trump. Notícias ao Minuto Brasil | 14:06 - 11/06/2025

Leia Também: Trump corta ajuda militar à Ucrânia; Rússia celebra