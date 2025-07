Tailândia tem terceiro premiê em três dias em meio à crise política

© Lusa

O rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, dará posse nesta quinta-feira (3) a um governo remodelado, nomeando um novo primeiro-ministro interino — o terceiro em apenas três dias — em meio a uma crise política centrada na influente dinastia Shinawatra.

Phumtham Wechayachai, de 71 anos, atual ministro do Interior, deve assumir o cargo no lugar de Suriya Jungrungreangkit, que havia sido designado interinamente após a suspensão da primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra pela Justiça na última terça-feira.

Veterano da política tailandesa, Wechayachai tem histórico de atuação no movimento estudantil comunista dos anos 1970 e é considerado um aliado fiel de Thaksin Shinawatra, ex-primeiro-ministro e pai de Paetongtarn. Thaksin, bilionário carismático, transformou a política do país nos anos 2000 com uma abordagem que mesclava liberalismo econômico e autoritarismo, conquistando forte apoio das zonas rurais e forte rejeição das elites urbanas de Bangcoc.

Na terça-feira, Thaksin também passou a ser julgado em um tribunal da capital por suposta difamação à monarquia. Horas depois, o Tribunal Constitucional suspendeu sua filha, Paetongtarn, de suas funções, após aceitar uma denúncia apresentada por cerca de 30 senadores conservadores, que a acusam de "grave violação ética".

A denúncia se baseia na divulgação de uma conversa telefônica entre Paetongtarn e Hun Sen, ex-primeiro-ministro do Camboja e atual presidente do Senado do país vizinho. Na ligação, a tailandesa teria questionado o papel de um alto comandante do Exército tailandês em um contexto de tensão na fronteira entre as duas nações.

Com sete votos favoráveis e dois contrários, os juízes decidiram suspender Paetongtarn até a conclusão do processo, que pode levar semanas ou até meses. Mesmo afastada da chefia do governo, ela assumirá o cargo de ministra da Cultura, mantendo acesso aos assuntos de Estado.

O Ministério da Defesa, que vinha sendo comandado por Phumtham Wechayachai, ficará vago na nova composição do governo.

A crise política se agravou em 24 de junho, quando o rei ratificou uma primeira mudança ministerial, motivada pela saída do partido Bhumjaithai da coalizão governista após o vazamento da ligação com o líder cambojano. No dia seguinte, o partido anunciou que apresentaria uma moção de censura contra Paetongtarn no Parlamento.

Além do processo no Tribunal Constitucional, a primeira-ministra suspensa também é alvo de investigação pela agência anticorrupção da Tailândia, o que pode culminar em sua destituição definitiva.