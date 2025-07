Naufrágio na Indonésia deixa 4 mortos e 38 desaparecidos

© Lusa

Equipes de resgate continuam hoje as buscas por 38 pessoas desaparecidas após o naufrágio de uma balsa com 65 ocupantes na noite de quarta-feira, próximo à ilha turística de Bali, na Indonésia. Pelo menos quatro mortes foram confirmadas.

De acordo com Rama Samtama Putra, chefe de polícia de Banyuwangi, em Java Oriental, 23 pessoas foram resgatadas com vida — algumas delas inconscientes após horas à deriva em mar agitado. A embarcação KMP Tunu Pratama Jaya afundou por volta das 23h20 (horário local), cerca de 30 minutos após deixar o porto de Ketapang rumo a Gilimanuk, em Bali — uma travessia de aproximadamente 50 quilômetros.

Segundo a Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia, o ferry transportava 53 passageiros, 12 tripulantes e 22 veículos, incluindo 14 caminhões. Desde a noite do acidente, nove embarcações, entre elas rebocadores e botes infláveis, atuam nas buscas, enfrentando ondas de até dois metros.

Acidentes marítimos são frequentes no país, um arquipélago formado por cerca de 17 mil ilhas, onde as normas de segurança na navegação ainda são frágeis. Em 2018, mais de 150 pessoas morreram após o naufrágio de uma balsa no lago Toba, um dos mais profundos do mundo, na ilha de Sumatra.

