Menino de 5 anos se perde ao seguir cão da família; as imagens do resgate

Um menino de cinco anos se perdeu no deserto do condado de Maricopa, no estado americano do Arizona, ao correr atrás do cão da família no dia 22 de junho.

O Gabinete do Xerife do Condado divulgou no dia 30 um vídeo de cerca de três minutos mostrando o resgate emocionante da criança e do cachorro, que ficaram juntos o tempo todo.

Nas imagens, um agente relata ter sido informado pela avó do menino que ele usava roupas verdes e havia saído de casa seguindo o animal. Ela explicou que o cão costumava voltar sozinho, mas, naquela noite, não retornou.

Durante a busca, um policial caminha entre arbustos e solo seco até encontrar a dupla. “Oi, amiguinho!”, diz o agente, antes de pegar a criança chorando no colo. O resgate aconteceu por volta das 23h (horário local), e tudo foi registrado por uma câmera corporal.

O vídeo também mostra o reencontro do menino com a família, em meio a lágrimas e alívio. “Não faz mais isso, tá?”, pede a mãe, emocionada, enquanto o abraça.

Segundo as autoridades, o resgate contou com a ajuda fundamental do cão farejador Piper, da unidade K9, cujas habilidades de rastreamento foram essenciais para localizar o garoto com rapidez.

“Graças à resposta rápida e à dedicação dos nossos agentes, o menino foi encontrado em segurança, ao lado de seu cão leal, e reencontrado com a família aliviada. Estamos gratos por esse final feliz e pelo trabalho em equipe que tornou isso possível”, informou o Gabinete do Xerife na publicação.

