Ataque de míssil mata general russo próximo da fronteira com a Ucrânia

© Divulgação/Ministério da Defesa da Federação Russa

O vice-comandante da Marinha da Rússia, major-general Mikhail Gudkov, de 42 anos, foi morto em um ataque com mísseis realizado pela Ucrânia na cidade de Korenevo, na região de Kursk, a cerca de 18 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Gudkov, que era condecorado como Herói da Rússia e figura de confiança pessoal de Vladimir Putin, liderava a Infantaria Naval russa e era responsável por forças estratégicas de mísseis e artilharia costeira, incluindo o comando direto da 155ª Brigada de Infantaria Naval da Frota do Pacífico.

O ataque, ocorrido na manhã de quarta-feira (2), atingiu um posto de comando onde Gudkov estava reunido com outros oficiais. Segundo informações, quatro dos oito mísseis lançados foram interceptados pelas defesas russas, mas os demais atingiram com precisão os alvos principais. A ação demonstra que a Ucrânia operava com dados de inteligência altamente precisos sobre os movimentos dos comandantes de elite do Kremlin.

O ataque ocorreu no mesmo dia em que surgiram informações sobre uma possível suspensão no envio de armas dos Estados Unidos à Ucrânia, num momento crítico da guerra.