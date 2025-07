Lula chega para visitar Cristina Kirchner em prisão domiciliar

© Getty Images

DOUGLAS GAVRAS E MANOELLA SMITH

BUENOS AIRES, ARGENTINA E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) chegou nesta quinta-feira (3) para visitar Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, que cumpre prisão domiciliar em seu apartamento localizado no bairro de Constitución, em Buenos Aires. O encontro ocorre durante a cúpula do Mercosul, marcando a primeira visita do brasileiro ao país desde que o ultraliberal Javier Milei chegou à Casa Rosada, em dezembro de 2023.

Milei é desafeto de Cristina, e ele e Lula tampouco se bicam -o argentino chegou a fazer ataques ao brasileiro durante a sua campanha. Não está previsto nenhum encontro bilateral entre os líderes durante a viagem. Mais cedo nesta quinta, os dois de encontraram durante o evento do Mercosul e fizeram discursos opostos.

Já com Cristina Lula tem uma relação histórica. Os dois representaram, nos anos 2000, a ascensão da chamada onda rosa na América Latina, quando governos de esquerda chegaram ao poder em diversas nações e havia mais sinergia entre os líderes.

Ela assumiu a Presidência da Argentina em 2007, sucedendo seu marido, Néstor Kirchner (1950-2010). Assim como Lula, defendia maior integração da região e o fortalecimento do Mercosul, um posicionamento bem distante de Milei.

O ultraliberal, que entregou a presidência rotativa do bloco ao Brasil, sempre deixou clara a sua insatisfação em fazer parte do grupo (que também inclui Paraguai e Uruguai, tem a Bolívia como sócio em integração e a Venezuela suspensa), que descreveu como uma "prisão".

Cristina manifestou apoio público a Lula durante o período em que ele esteve preso após condenações na Lava Jato. E já se referiu ao petista como uma "vítima de lawfare", num discurso parecido com o que tem mantido sobre a sua própria condenação pela Justiça argentina.

O candidato peronista Alberto Fernández, em 2019, de quem Cristina viria a ser vice-presidente, visitou Lula na prisão em Curitiba.

A Justiça da Argentina autorizou na quarta (2) a entrada de Lula no apartamento onde Cristina cumpre pena de seis anos por corrupção. O pedido do encontro foi feito pelos advogados dela.

Os dois conversaram ao telefone após ela ter sido condenada à prisão e à inabilitação política perpétua por administração fraudulenta. Em entrevista ao podcast Mano a Mano, apresentado pelo rapper Mano Brown, Lula contou que a argentina chorou com o gesto.

"Eu liguei para ela para prestar minha solidariedade, ela até chorou. Eu falei, Cristina, eu estou te ligando porque eu quero que você saiba que a minha amizade com você não era porque você era presidente e eu era presidente. A minha amizade com você é porque eu sou gente e você é gente", disse.

A visita a Cristina contrasta com a falta proximidade de Lula com Milei. As divergências entre eles vão desde questões ambientais e econômicas até o conflito entre Israel-Hamas.