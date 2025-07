Turista italiano morre após ser atacado por urso em passeio na Romênia

© ShutterStock

Um homem morreu, na manhã de terça-feira (1º), após ser atacado por um urso numa região montanhosa da Romênia. Segundo a BBC, que cita as autoridades locais, o ataque ocorreu quando a vítima estava fazendo um passeio de moto.

A vítima mortal foi identificada pela imprensa italiana como um cidadão italiano, de 48 anos, que estava de visita à Romênia.

Durante o passeio, o homem decidiu parar numa área turística na popular estrada Transfagarasan - a segunda maior estrada do país, que liga as regiões da Transilvânia e da Valáquia - e foi atacado por um urso, que o atirou para um barranco.

As autoridades romenas afirmaram que a vítima sofreu uma queda de cerca de 80 metros e o óbito foi declarado no local.

"Infelizmente, ele já estava morto quando chegámos", disse Ion Sanduloiu, chefe do Serviço de Resgate de Montanha do Condado de Arges, à BBC. "Os ferimentos eram extremamente graves. Mesmo usando capacete e equipamento de proteção completo, não foi suficiente".

Segundo o responsável, o homem tinha estacionado a moto ao lado de uma placa que avisava para não alimentar os ursos. "O meu conselho é simples: não pare, não os alimente e mantenha distância", disse.

Sanduloiu defendeu ainda que são necessárias medidas dissuasivas mais fortes para evitar mais perdas de vidas. "A solução é simples, na minha opinião: multas mais altas e até penas de prisão para aqueles que param para alimentar os ursos", afirmou.

O incidente está ainda sendo investigado e o urso não foi abatido.

Vale lembrar que a Romênia abriga a maior população de ursos-pardos da União Europeia, com exceção da Rússia. O último balanço do Ministério do Ambiente afirma que entre 10.400 e 12.800 animais desta espécie no país. No entanto, a Romênia baseia a monitoração científica da população de ursos na recolha de pistas deixadas no solo, como pegadas, método que não permite um censo exato.

À BBC, o ex-ministro do Ambiente da Roménia, Mircea Fechet, considerou que a população sustentável ideal seria de cerca de 4.000 ursos — aproximadamente um terço da estimativa atual.

Ao longo dos últimos anos, o número de incidentes com humanos e ursos aumentaram, registrando-se vítimas mortais. Só nos últimos 20 anos morreram cerca de 30 pessoas.

No entanto, Gabriel Paun, fundador da Organização Não-Governamental (ONG) Agent Green, considerou que o que leva às mortes é um problema de má gestão e não de superpopulação.

"As tragédias recorrentes na estrada Transfagarasan são o resultado de múltiplas falhas: turistas que param para interagir com animais selvagens, autoridades locais que não fazem o suficiente para levar os ursos de volta para a floresta e o governo nacional — particularmente o Ministério do Ambiente — que não implementa adequadamente o plano nacional de coexistência entre a vida selvagem e os seres humanos», denunciou.

O responsável considerou ainda que a população de ursos está ameaçada pelas "mudanças climáticas, destruição do habitat e perseguição humana" e lamentou que a Romênia tenha se tornado um "destino" para caçadores internacionais.

