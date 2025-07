Jovem morre após dar salto "mortal" para comemorar compra de apartamento

© Reprodução

Sonny Blundell, de 18 anos, morreu após sofrer uma lesão cerebral ao tentar dar um salto mortal para comemorar a conquista do seu primeiro apartamento em Queensland, na Austrália. De acordo com familiares, o jovem bateu a cabeça no chão ao errar o movimento. A irmã, Izabella Cromack-Hay, informou à imprensa britânica que ele foi dormir logo após a queda, mas acordou com vômitos e desmaiou em seguida. Blundell foi levado ao hospital, passou por cirurgia no cérebro e ficou entubado.

Durante a internação, o jovem sofreu vários derrames e uma nova hemorragia cerebral, que exigiu a realização de uma drenagem. A família iniciou uma campanha de arrecadação para ajudar nos custos médicos. Com a confirmação da morte de Blundell na última segunda-feira (30), os recursos serão destinados agora ao funeral e ao apoio aos familiares.

Até esta quarta-feira (3), a vaquinha virtual já havia arrecadado 22.459 dólares australianos, cerca de R$ 80 mil. Na descrição da campanha, a irmã pediu que as doações continuem para cobrir os novos custos enfrentados pela família após o falecimento.

“Estamos todos em Queensland nos esforçando ao máximo para organizar este momento horrível e nos preparar. Precisamos levar o Sonny para casa, suas irmãs o aguardam”, escreveu Izabella Cromack-Hay na página da arrecadação.

