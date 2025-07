Elefante mata duas turistas idosas em safari no parque nacional da Zâmbia

© Getty Images

Duas turistas idosas morreram após serem atacadas por um elefante durante um safári a pé no Parque Nacional South Luangwa, no leste da Zâmbia, na última quinta-feira (27), segundo a polícia local. As vítimas foram identificadas como Easton Janet Taylor, de 68 anos, do Reino Unido, e Alison Jean Taylor, de 67 anos, da Nova Zelândia.

De acordo com o comissário de polícia da Província Oriental, Robertson Mweemba, o ataque foi cometido por uma elefanta que estava acompanhada de um filhote. Guias que acompanhavam o grupo tentaram impedir o ataque disparando tiros contra o animal, que chegou a ser ferido, mas os disparos não foram suficientes para evitar que as turistas fossem atingidas. Ambas morreram no local.

O incidente ocorreu cerca de 600 quilômetros da capital do país, Lusaka. Autoridades destacam que elefantas costumam ser extremamente protetoras com seus filhotes e podem reagir de forma agressiva quando percebem qualquer tipo de ameaça.

Casos semelhantes já ocorreram no país. No ano passado, duas turistas americanas idosas morreram em ataques de elefantes enquanto participavam de safáris em veículos em outras regiões da Zâmbia.

