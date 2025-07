Bélgica descobre que DJ enigmático é membro da família real

© iStock

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A identidade do DJ Vyntrix vinha despertando a curiosidade dos belgas há algum tempo, até que, na semana passada, a imprensa local desvendou o mistério por trás do músico que escondia o rosto nas redes sociais. Segundo o jornal Het Laatste Nieuws, trata-se do príncipe Emmanuel da Bélgica, filho caçula do rei Philippe e da rainha Mathilde.

Desde que a carreira paralela veio à tona, uma conta criada por fãs do príncipe ganhou mais seguidores no Instagram e ultrapassou a marca de 10 mil. Já o perfil do DJ Vyntrix na mesma rede foi fechado ao público. No mês passado, Emmanuel, 19, surpreendeu os belgas com o lançamento de duas faixas: "Rio" e "Palace". As músicas são assinadas como "Emmanuel de Saxe", uma referência ao seu nome completo, Emmanuel de Saxe-Coburgo.

Terceiro na linha de sucessão ao trono da Bélgica, o príncipe é fluente em francês, neerlandês e inglês. Ele concluiu o programa do Bacharelado Internacional (IB), um currículo acadêmico reconhecido mundialmente por seu alto nível de exigência, que combina disciplinas avançadas, redações extensas e avaliações padronizadas. Após a conclusão dos estudos, está agora "seguindo uma formação em línguas e esportes numa academia no exterior", segundo o site oficial da monarquia.

