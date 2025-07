Rússia é o primeiro país a reconhecer governo dos talibãs no Afeganistão

© <p>Getty Images</p>

A Rússia se tornou, nesta quinta-feira (3), o primeiro país a reconhecer oficialmente o governo do Emirado Islâmico do Afeganistão, liderado pelos talibãs desde que assumiram o poder em agosto de 2021.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou à agência estatal TASS que aceitou as credenciais do novo embaixador afegão, indicado pelo regime talibã — um gesto simbólico que, na prática, representa o reconhecimento do governo islâmico, segundo a agência Reuters.

Em comunicado, o governo russo afirmou que o reconhecimento formal “dará um impulso ao desenvolvimento de uma cooperação bilateral produtiva entre os dois países em diversas áreas”.

Na quarta-feira (3), o porta-voz adjunto do Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão, Hafiz Zia Ahmad Takel, já havia anunciado que o país havia nomeado um embaixador e representante especial em Moscou.

“O embaixador e representante especial do Emirado Islâmico do Afeganistão na Federação Russa, Mawlawi Gul Hassan Hassan, iniciou oficialmente suas funções durante uma reunião de apresentação com a equipe da embaixada”, disse. Segundo as autoridades de Cabul, ele vai conduzir os trabalhos da missão diplomática “com total empenho e em cooperação plena com a equipe”.

A decisão russa vem cerca de um mês após Moscou ter aprovado um novo embaixador em Cabul, logo depois de ter retirado os talibãs da lista de organizações terroristas.

Em dezembro de 2024, o presidente Vladimir Putin sancionou uma lei que permitiu remover da lista grupos que renunciem publicamente ao apoio, promoção ou justificativa do terrorismo. Os talibãs haviam sido classificados como organização terrorista em 2003, por seus métodos e conexões com grupos armados na Chechênia — palco da segunda guerra chechena, iniciada por Putin em 1999.

Hoje, os talibãs mantêm representações diplomáticas em pelo menos 14 países, mas nenhum governo havia reconhecido oficialmente o regime como autoridade legítima do Afeganistão — até agora.