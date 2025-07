Greve na França cancela mais de mil voos e afeta toda a Europa

© Getty

Mais de mil voos foram cancelados nesta sexta-feira (4) na França, especialmente nos aeroportos de Paris, devido ao segundo dia de greve dos controladores de tráfego aéreo, segundo informações da agência AFP. A paralisação foi convocada por dois sindicatos menores, que representam pouco mais de 30% da categoria, e reivindicam melhores condições de trabalho e aumento no número de funcionários.

Na quinta-feira (3), cerca de 933 voos com destino ou origem na França foram cancelados, o equivalente a 10% do total programado para o dia, de acordo com estimativa da Direção Geral de Aviação Civil (DGAC). Em alguns aeroportos, como o de Nice — o terceiro maior do país —, metade das operações foi afetada. Nos terminais parisienses de Roissy-Charles de Gaulle e Orly, o impacto foi de cerca de 25%. Juntos, eles movimentam cerca de 350 mil passageiros por dia durante o verão.

Nesta sexta-feira, a situação se agravou nos aeroportos da capital francesa, já que a DGAC solicitou às companhias aéreas que reduzissem em 40% seus voos programados.

O impacto da greve também se estende para fora da França. Na Espanha, até as 9h (hora local), 89 voos haviam sido cancelados, segundo a agência EFE. A paralisação ocorre em pleno início das férias escolares de verão. A companhia aérea Iberia cancelou 16 voos nesta sexta, enquanto sua subsidiária Air Nostrum suspendeu outros 30. Já a Ryanair cancelou 76 voos de ou para aeroportos espanhóis, sendo os mais afetados os de Palma de Maiorca, Barcelona e Valência.

Diante da situação, a Ryanair enviou um pedido formal à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para que promova uma reforma urgente nos serviços de controle de tráfego aéreo da União Europeia, evitando que greves locais, como as na França, afetem o tráfego de sobrevoo entre países vizinhos.

A greve ocorre no contexto de uma reforma polêmica em andamento na França, que pretende implementar um sistema de controle de ponto para os controladores ao assumirem seus turnos. A medida ganhou força após um incidente grave no aeroporto de Bordeaux, no fim de 2022, quando dois aviões quase colidiram.