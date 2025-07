Explosão em posto de gasolina fere mais de 20 pessoas em Roma; imagens

© Getty Images/Riccardo De Luca/Anadolu

Uma explosão em um posto de gasolina na manhã desta sexta-feira (4) deixou ao menos 20 pessoas feridas em Roma, na Itália. A maioria das vítimas são policiais, bombeiros e socorristas que atendiam uma ocorrência no local quando a explosão aconteceu. O posto, localizado na Via dei Dordiani, foi completamente destruído e edifícios ao redor sofreram danos estruturais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu pouco depois das 8h da manhã (horário local) e teria sido provocado pelo rompimento de uma bomba de abastecimento de uma caminhonete-cisterna que alimentava o sistema de distribuição do posto.

Entre os feridos estão nove policiais, um bombeiro e pelo menos 16 civis, incluindo o gerente do posto. Nenhuma das vítimas corre risco de vida, segundo informou o chefe da polícia de Roma, Roberto Massucci.

A explosão foi tão forte que pôde ser ouvida em diversos pontos da capital italiana. Testemunhas relataram um forte cheiro de combustível momentos antes do estouro. Algumas escolas da região precisaram ser evacuadas por precaução, já que não havia garantia de segurança para alunos e profissionais.

A primeira-ministra Giorgia Meloni entrou em contato com as autoridades locais e se colocou à disposição para tomar medidas emergenciais, caso necessário, informou a emissora Sky News.

O papa Leão XIV também se manifestou. Em nota oficial, afirmou: “Estou rezando pelas pessoas envolvidas na explosão que aconteceu esta manhã no bairro Prenestino-Labicano, o coração da minha diocese”.

As autoridades continuam apurando as causas do acidente.