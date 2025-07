Trump planeja sediar luta do UFC nos jardins da Casa Branca em 2026

© Getty - imagem de arquivo

Em um discurso em Iowa, o ex-presidente Donald Trump revelou planos ambiciosos para a celebração do 250º aniversário da América: ele espera sediar um evento de Mixed Martial Arts (MMA) nos jardins da Casa Branca.

A confirmação veio de um porta-voz do UFC ao The Hollywood Reporter, com a expectativa de que o CEO da organização, Dana White, divulgue mais detalhes em breve. "Todos os nossos campos de batalha e locais históricos dos parques nacionais terão eventos especiais em homenagem à América 250, e eu até acho que teremos uma luta do UFC", disse Trump à multidão. "Alguém assiste UFC, o grande Dana White? Teremos uma luta do UFC, pensem nisso, nos jardins da Casa Branca. Temos muito terreno lá." Ele acrescentou que seria uma "luta de campeonato, luta completa, para uns 20, 25 mil pessoas."

Ainda não está claro onde exatamente nos jardins a luta aconteceria ou que tipo de estrutura seria construída para abrigá-la. Anteriormente, o UFC já realizou vários eventos em Washington, D.C., na Capital One Arena.



Trump tem uma relação próxima com Dana White, que foi um de seus primeiros e mais vocais apoiadores. O ex-presidente também é um convidado frequente em lutas do UFC, inclusive após deixar a Casa Branca. O UFC faz parte da TKO Group Holdings, liderada por Ari Emanuel e Mark Shapiro, e controlada pela Endeavor, empresa que também é dona da agência de talentos WME (agora privada).

Dana White

Dana White é conhecido por transformar lutas em grandes espetáculos, onde o local do evento é tão importante quanto as próprias lutas. Durante o auge da pandemia de COVID-19, o UFC criou a "Fight Island" em Abu Dhabi para realizar eventos com segurança. No ano passado, a organização utilizou a Sphere em Las Vegas, com White revelando ao THR que a empresa gastou mais de US$ 20 milhões para produzir o evento. "Se você pegar o que o U2 fez e multiplicar por um milhão, é onde estamos", disse ele na ocasião.

Mesmo assim, os jardins da Casa Branca estabeleceriam um novo patamar para um local de evento, algo improvável de ser replicado por qualquer outra modalidade esportiva tão cedo. Recentemente, White também foi convidado pelo CEO Mark Zuckerberg para integrar o conselho de diretores da Meta, dado o crescente interesse de Zuckerberg por MMA.



Outros planos para a celebração dos 250 Anos

Além do evento de MMA, Trump anunciou outra iniciativa para a celebração da América 250: uma competição televisionada nacionalmente chamada "Patriot Games" (Jogos Patriotas), que colocará jovens atletas dos 50 estados uns contra os outros. Trump informou que o Secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., liderará os Jogos Patriotas, mas não revelou mais detalhes, como as plataformas de transmissão.