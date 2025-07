Com caças e snipers, cúpula do Brics fecha aeroporto e interdita vias no Rio

© Getty Images

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com a presença de chefes de Estado e de governo de mais de 20 países, a 17ª Cúpula do Brics transforma o Rio de Janeiro em zona de segurança máxima de 5 a 8 de julho. O encontro, que terá como palco principal o MAM (Museu de Arte Moderna), no Aterro do Flamengo, inclui o emprego de caças com mísseis, atiradores de elite (snipers) e bloqueios de ruas em pontos estratégicos da capital fluminense.

A operação, que conta com mais de 20 mil agentes das Forças Armadas e de forças de segurança estaduais, muda de forma significativa a rotina da cidade, sobretudo nas zonas sul e central. A movimentação de delegações diplomáticas exigirá interdições de ruas, acesso restrito a bairros como Copacabana e Flamengo e até o fechamento temporário do aeroporto Santos Dumont, no centro, nos dias 6 e 7 de julho.

O decreto de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) que permite a operação foi assinado pelo presidente Lula, na noite de terça-feira (1º). O período de atuação dos militares começou na quarta-feira (2) e vai até 9 de julho.

Durante o ápice da programação, no domingo (6) e na segunda (7), o tráfego aéreo no Santos Dumont será suspenso, e os passageiros serão direcionados ao aeroporto internacional do Galeão. A decisão foi tomada devido à proximidade do aeroporto com o MAM e aos protocolos de segurança aérea.

A Infraero informa que as companhias aéreas decidirão sobre realocações de voos. O entorno do Galeão também terá reforço de policiamento, com possibilidade de bloqueios temporários nas principais vias de acesso, como a Linha Vermelha e a avenida Brasil.

O esquema prevê o deslocamento terrestre, aéreo ou marítimo das autoridades, de acordo com a necessidade. O plano contempla ainda soldados posicionados nas principais rotas, como a avenida Atlântica e o Aterro do Flamengo, além da instalação de grades de contenção e controle de acesso 24 horas em bairros como Copacabana.

Para garantir a proteção dos chefes de Estado, foram criadas áreas de exclusão aérea com monitoramento constante feito por aviões-radar modelo E-99M e caças com mísseis. Se uma aeronave não autorizada desrespeitar as determinações da Aeronáutica, a legislação brasileira prevê que ela pode ser abatida por ordem do presidente da República ou do comandante da Força Aérea.

O uso de caças armados -recurso que só havia sido utilizado no Brasil durante a Olimpíada de 2016- será reforçado por equipamentos antidrone e por snipers posicionados em prédios próximos ao MAM e ao trajeto das comitivas. O patrulhamento também se estende à Baía de Guanabara, sob responsabilidade da Marinha, que tem como missão proteger inclusive estruturas sensíveis, como cabos submarinos de telecomunicação na orla do Recreio.

O governo do estado do Rio escalou cerca de 17 mil policiais civis e militares para atuar em conjunto com as Forças Armadas. O esquema estadual inclui ainda agentes do programa Segurança Presente, o uso de câmeras com reconhecimento facial, leitura de placas e monitoramento por drones e helicópteros.

O CICC (Centro Integrado de Comando e Controle) Móvel será instalado próximo ao MAM. Já o Cesir (Comitê Executivo de Segurança Integrada Regional), formado por representantes das forças estaduais e federais, funcionará na Praça Onze, coordenando as ações estratégicas. A Polícia Civil também montará uma Central de Flagrantes extraordinária na Cidade da Polícia, com reforço de efetivo especializado em idiomas, inteligência, perícia e atuação antibombas.

A programação da cúpula começou a movimentar a cidade nesta quinta-feira (3), com a chegada das primeiras delegações. Na sexta-feira (4), o foco se volta ao hotel Fairmont, em Copacabana, onde ocorre a reunião de ministros de Finanças e do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), o banco do Brics.

No sábado (5), o centro da cidade recebe três eventos simultâneos: o Encontro de Negócios WBA/Brics, no Museu de Arte do Rio; o Fórum Empresarial do Brics, no Píer Mauá; e novas reuniões do NDB. A expectativa é de bloqueios e escoltas na região portuária e no Centro.

A agenda principal será no domingo e na segunda, com a Cúpula de Líderes no MAM e o encontro dos Jovens Líderes do Brics no Palácio do Comércio. Para viabilizar a operação, a prefeitura decretou ponto facultativo na sexta e feriado municipal na segunda, recomendando que a população evite circular pelas áreas afetadas.

A avenida Atlântica, em Copacabana, será interditada nos dois sentidos das 22h de sábado até 23h59 de segunda. O acesso ao bairro será controlado 24 horas por dia, e apenas moradores com comprovante de residência poderão circular na região. O mesmo ocorrerá em ruas como Rodolfo Dantas, Prado Júnior e República do Peru, além de trechos da avenida Nossa Senhora de Copacabana e da Barata Ribeiro. A orla da Zona Sul e o Aterro do Flamengo estarão fechados para lazer durante os dois dias da cúpula.